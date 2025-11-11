Charly García fue galardonado con el Konex de Brillante y se lo dedicó a su "gran amiga Mercedes Sosa"
Se trata de los Premios Konex 2025, donde el músico fue distinguido con el galardón mayor. Del evento formaron parte referentes de todos los géneros de la música popular argentina. Charly subió al escenario y fue ovacionado.
Este martes se celebró la entrega de los Premios Konex 2025, de la Fundación Konex. La ceremonia reunió a grandes figuras de distintas generaciones y géneros. Allí se encontrabaCharly García, que recibió el máximo galardón que otorga la institución: Konex de Brillante.
Cabe destacar que este reconocimiento también fue recibido en el pasado por Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Horacio Salgán y Dino Saluzzi. En esta ocasión, el auditorio se colmó de artistas, productores y familiares que acompañaron el encuentro de artistas.
Agradezco a todos este reconocimiento, y quiero dedicarselo a alguien que también lo recibió en su momento. A mi gran amiga, Mercedes Sosa.
“La música es sanadora para todos. Gracias a los músicos y músicas argentinos. Viva la música argentina, viva la cultura nacional”, expresó Sandra Mihanovich, presidenta del Gran Jurado, al momento de abrir el acto.
Grandes reconocimientos
Se hicieron con los Konex de Platino David Lebón como Solista de Rock, Divididos como Conjunto de Rock, Lali como Solista Pop, Babasónicos y Miranda! en Conjunto Pop, Soledad Pastorutti y Nahuel Pennisi en Folklore, La Delio Valdez en Tropical, Wos en Música Urbana y Abel Pintos en Melódico/Romántico.
También fueron premiados Fito Páez, Hernán Cattaneo, Canticuénticos, Ricardo Lew, Escalandrum, Tweety González, Lito Vitale y Leo Sujatovich, entre otros.
Los Konex de Honor, otorgados a figuras fallecidas en la última década, fueron para Javier Martínez y Mariano Mores, cuyos premios fueron recibidos por sus familiares. Además, se entregaron Menciones Especiales a Pimpinela, Los Auténticos Decadentes, Trombonanza y al propio Charly García, en reconocimiento a su aporte al repertorio nacional.
Charly García se llevó el Konex de Brillante
Charly García subió al escenario, ovacionado por colegas y público, y recibió el Konex de Brillante. “Agradezco este reconocimiento y quiero dedicárselo a alguien que también lo recibió: mi gran amiga Mercedes Sosa”, destacó el músico.
Acto seguido, Charly recibió el aplauso de pie de todo el auditorio. Su gesto final fue una sonrisa cómplice ante el apoyo de los artistas presentes.