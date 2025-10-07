El mal momento de Coty Romero: le bloquearon la cuenta de Instagram por promocionar apuestas ilegales

Coty Romero reclamó que le "cerraron la cuenta principal" de Instagram . Meta, propietaria de la red social Instagram, realizó la suspensión del perfil por publicitar plataformas que captan apuestas de juegos de azar de manera ilegal .

En los últimos meses, el Gobierno porteño comenzó a tomar una serie de medidas contra el juego clandestino online y la ludopatía infantil . Los influencers quedaron en la mira y hace tres días Romero fue una de las afectadas.

Acto seguido, la exGran Hermano recurrió a TikTok para contarles a sus seguidores lo ocurrido. En un video, pidió apoyo para que Meta le habilite la cuenta de Instagram, ya que es su principal fuente de ingresos . El mensaje lo replicó en su cuenta secundaria de la misma plataforma.

“Como ya saben, me cerraron la cuenta principal, la que es mi sustento esencial. Estoy haciendo todo para tenerla de nuevo, pero no hay garantía de nada . Mientras, tendré que empezar de nuevo”, escribió Romero desde @cotyrommero1.

Hasta el momento, el perfil de la exparticipante de Gran Hermano sigue bloqueado.

Mas casos de famosos argentinos

El caso de Coty Romero, sobre la promoción de casas de apuestas clandestinas, no es el primero en Argentina. Este año, Wanda Nara, L-Gante y Traniela, entre otros, fueron denunciados penalmente por la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (Cascba) por hacer publicidad de estas organizaciones delictivas.

Desde 2024 a la fecha, la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) bloqueó 2.390 sitios de apuestas clandestinas. Además denunció a más de 100 influencers por promocionarlas.

Cabe recordar que, esta semana, la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar allanó la casa del streamer Joaco López. El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una causa donde es investigado por promocionar y organizar juegos de azar virtuales ilegales.

De acuerdo a lo señalado por la Justicia, el streamer habría utilizado su poder de influencia en redes sociales al estimular y publicitar una casa de apuestas sin habilitación legal para operar. Las cifras despiertan alarmas: en la Argentina, tres de cada diez personas conoce a alguien de su entorno social afectado por la ludopatía y, según la consultora Opina Argentina, en 2024, el 16% de los jóvenes del país reconoce que realiza apuestas online.