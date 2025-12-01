1 de diciembre de 2025 - 21:29

Le pidieron a Anya Taylor-Joy que recomendara una película argentina y sorprendió con su respuesta

La actriz participó en el Festival Internacional de Cine de Marrakech y allí le consultaron por su vínculo con argentina y su cine.

La actriz Anya Taylor-Joy en el festival de cine de Marrakech.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Anya Taylor-Joy volvió a dejar en claro su fanatismo por la Argentina y sorprendió al revelar que una película de Valeria Bertuccelli y Adrián Suar figura entre sus favoritas.

Con acción de la buena: la nueva película de una conocida saga que llegó a Netflix

Por Redacción Espectáculos
acusan a wanda nara de bajar a la joaqui de la tapa de una famosa revista

Acusan a Wanda Nara de "bajar" a La Joaqui de la tapa de una famosa revista

Por Redacción Espectáculos

Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, la actriz se encuentra en el Marrakech International Film Festival, en Marruecos y aseguró que “Un novio para mi mujer” es una de las películas del cine argentino que le fascinaba mirar con sus padres durante su infancia en Buenos Aires. “Recuerdo mirar con mis padres ‘Un novio para mi mujer’, realmente me encantaba”, aseguró.

El comentario refuerza la cercanía que Anya mantiene con la cultura argentina, algo que suele manifestar cada vez que tiene oportunidad. Además, la actriz mencionó en varias entrevistas que todavía conserva el acento porteño cuando habla con su familia.

Embed - Un novio para mi mujer - La mejor parte (HD)

Por otra parte, la actriz fue consultada por la posibilidad de que exista una tercera parte de Dune, y su respuesta dejó varios interrogantes. “Lo lamento, pero no”, dijo, sin dar mayores detalles. Ahora bien, no se sabe si negó la existencia de una tercera entrega o si simplemente prefirió no adelantar nada para mantener las expectativas de los fanáticos.

Finalmente, se mostró completamente extasiada con las películas que pudo ver en el festival y aseguró que está ansiosa por continuar mirando el material fílmico seleccionado para los próximos días.

