Reino Unido aprueba ley histórica: prohíbe el tabaco de por vida a los nacidos desde 2009

El Parlamento de Reino Unido dio luz verde a una de las regulaciones más ambiciosas del mundo contra el tabaquismo: la prohibición de venta de cigarrillos, vapeadores y productos de tabaco a todas las personas nacidas a partir del 1° de enero de 2009. En la práctica, se trata de una restricción de por vida que busca construir la primera “generación libre de humo”.
La lógica del sistema rompe con el esquema tradicional de edad mínima fija. En este caso, la edad legal para comprar tabaco se irá elevando año a año, de modo que quienes hoy tienen menos de 17 años nunca podrán acceder legalmente a estos productos. El Gobierno británico definió la iniciativa como un “paso histórico” para cortar el vínculo temprano con la nicotina y reducir el consumo en las nuevas generaciones.
Además de la venta, la normativa incorpora restricciones más duras sobre el uso de vapeadores y el consumo en espacios públicos.
Entre las medidas, se incluye la prohibición de vapear en autos donde viajen menores, así como en parques infantiles y zonas cercanas a escuelas, en un intento por reducir la exposición al humo y al aerosol de nicotina.
Una tendencia para "romper el ciclo de la adicción"
El objetivo de fondo es “romper el ciclo de la adicción”.
Según un estudio de la Universidad de Nottingham, citado por Euronews, la política podría generar beneficios sanitarios acumulativos de gran escala: hacia 2075, se estiman alrededor de 88.000 años de vida saludable adicionales en comparación con un escenario sin esta legislación. Además, la prevalencia del tabaquismo entre jóvenes de 12 a 30 años podría caer por debajo del 5% hacia fines de la década de 2040.
Discutió con su padre por cigarrillos y lo mató a martillazos en la cabeza
Reino Unido aprueba una histórica ley antitabaco para una generación sin humo
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, fumar provoca más de 7 millones de muertes al año en el mundo. En el caso británico, datos difundidos por medios locales indican que solo en Inglaterra el tabaquismo genera unas 400.000 hospitalizaciones anuales y está vinculado a unas 64.000 muertes por año.
La normativa también refuerza controles sobre la comercialización y la publicidad, al tiempo que amplía las facultades del Estado para supervisar el cumplimiento. Se trata de una tendencia más amplia en Europa: países como Bélgica y Letonia ya avanzaron con la prohibición de cigarrillos electrónicos descartables, mientras que España y Francia endurecieron las restricciones para fumar en espacios públicos.
En paralelo, la Comisión Europea fijó como meta alcanzar para 2040 una “generación libre de tabaco”, con una tasa de fumadores inferior al 5%, muy por debajo del nivel actual cercano al 25%.