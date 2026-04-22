El objetivo es construir la primera generación libre de humo. Abarca también a vapeadores y el uso en espacios públicos.

Reino Unido aprueba ley histórica: prohíbe el tabaco de por vida a los nacidos desde 2009

El Parlamento de Reino Unido dio luz verde a una de las regulaciones más ambiciosas del mundo contra el tabaquismo: la prohibición de venta de cigarrillos, vapeadores y productos de tabaco a todas las personas nacidas a partir del 1° de enero de 2009. En la práctica, se trata de una restricción de por vida que busca construir la primera “generación libre de humo”.

La lógica del sistema rompe con el esquema tradicional de edad mínima fija. En este caso, la edad legal para comprar tabaco se irá elevando año a año, de modo que quienes hoy tienen menos de 17 años nunca podrán acceder legalmente a estos productos. El Gobierno británico definió la iniciativa como un “paso histórico” para cortar el vínculo temprano con la nicotina y reducir el consumo en las nuevas generaciones.

Además de la venta, la normativa incorpora restricciones más duras sobre el uso de vapeadores y el consumo en espacios públicos.

Entre las medidas, se incluye la prohibición de vapear en autos donde viajen menores, así como en parques infantiles y zonas cercanas a escuelas, en un intento por reducir la exposición al humo y al aerosol de nicotina.

Una tendencia para "romper el ciclo de la adicción" El objetivo de fondo es “romper el ciclo de la adicción”.