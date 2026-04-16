16 de abril de 2026 - 10:11

Escándalo: un vuelo militar británico a las Malvinas desató un cruce entre Tierra del Fuego y Uruguay

La provincia patagónica le pidió explicaciones a la embajada uruguaya y a la ANAC por una aeronave que no habría tenido autorización en el espacio aéreo argentino.

Escándalo: Tierra del Fuego pidió explicaciones a Uruguay por un vuelo británico a las Malvinas sin autorización en espacio aéreo argentino

Escándalo: Tierra del Fuego pidió explicaciones a Uruguay por un vuelo británico a las Malvinas sin autorización en espacio aéreo argentino

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X / Andrés Dachary
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Tensando otra vez la cuestión de la soberanía en el Atlántico Sur, el gobierno de Tierra del Fuego pidió explicaciones formales a Uruguay tras denunciar que una aeronave militar del Reino Unido habría volado hacia las Islas Malvinas sin autorización en el espacio aéreo argentino y, según versiones, con el transponder apagado.

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La denuncia fue realizada por el secretario de Malvinas de la provincia, Andrés Dachary, quien detalló, a través de su cuenta de X, que se trata de un avión militar Airbus A400M.

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De acuerdo con su planteo, la aeronave habría cubierto la ruta entre Montevideo y el archipiélago de Malvinas, con paso por espacio aéreo argentino sin los permisos correspondientes. El itinerario incluyó el aeropuerto de Carrasco, en la capital uruguaya.

El punto más sensible del episodio radica en la posible desconexión del transponder, que es el sistema que permite identificar y seguir aeronaves en vuelo, lo que implicaría una operación sin trazabilidad en radares civiles.

“Según versiones de público conocimiento, el vuelo habría apagado su transponder volando sin autorización”, advirtió Dachary, en un mensaje que rápidamente escaló a nivel diplomático.

Argentina reafirma los derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas / Gentileza
Argentina reafirma los derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas / Gentileza
Argentina reafirma los derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas / Gentileza

Frente a esta situación, la provincia patagónica envió una nota formal al embajador uruguayo en la Argentina para solicitar precisiones sobre el vuelo, su ruta y su autorización.

En paralelo, reclamó a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que informe si existen registros, trazas de radar o reportes de tránsito aéreo que permitan confirmar o descartar la denuncia.

“La integridad territorial no admite silencio ni pasividad”, dijo el funcionario fueguino, que anticipó la posibilidad de avanzar con nuevas acciones institucionales.

A modo de repaso, en noviembre de 2024, la visita del ministro británico de Fuerzas Armadas, Luke Pollard, a las islas Malvinas también había generado controversia, en un momento de transición diplomática en la Argentina tras la asunción del canciller Gerardo Werthein.

Recientemente, el presidente chileno José Antonio Kast, luego de su visita a Buenos Aires, ratificó que el país vecino respalda a Argentina en su reclamo de soberanía por Malvinas.

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