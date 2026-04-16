Escándalo: un vuelo militar británico a las Malvinas desató un cruce entre Tierra del Fuego y Uruguay

La provincia patagónica le pidió explicaciones a la embajada uruguaya y a la ANAC por una aeronave que no habría tenido autorización en el espacio aéreo argentino.

Escándalo: Tierra del Fuego pidió explicaciones a Uruguay por un vuelo británico a las Malvinas sin autorización en espacio aéreo argentino

Tensando otra vez la cuestión de la soberanía en el Atlántico Sur, el gobierno de Tierra del Fuego pidió explicaciones formales a Uruguay tras denunciar que una aeronave militar del Reino Unido habría volado hacia las Islas Malvinas sin autorización en el espacio aéreo argentino y, según versiones, con el transponder apagado.

La denuncia fue realizada por el secretario de Malvinas de la provincia, Andrés Dachary, quien detalló, a través de su cuenta de X, que se trata de un avión militar Airbus A400M.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ADachary/status/2044556481589104982?s=20&partner=&hide_thread=false Desde el Gobierno de Tierra del Fuego hemos intervenido formalmente ante el accionar de una aeronave militar Airbus A400M del Reino Unido que operó entre Montevideo y nuestras Islas #Malvinas . Según versiones de público conocimiento, el vuelo habría apagado su transponder… pic.twitter.com/63myg2hJq0 — Andrés Dachary (@ADachary) April 15, 2026

De acuerdo con su planteo, la aeronave habría cubierto la ruta entre Montevideo y el archipiélago de Malvinas, con paso por espacio aéreo argentino sin los permisos correspondientes. El itinerario incluyó el aeropuerto de Carrasco, en la capital uruguaya.

El punto más sensible del episodio radica en la posible desconexión del transponder, que es el sistema que permite identificar y seguir aeronaves en vuelo, lo que implicaría una operación sin trazabilidad en radares civiles.