3 de abril de 2026 - 20:01

Malvinas: el gobierno argentino agradeció el respaldo de Bolivia tras un cruce con el embajador británico

Cancillería se expresó tras el cruce entre el vicecanciller de Bolivia y el embajador del Reino Unido y aseguró que "la cuestión de Malvinas no es sólo una causa argentina"

El gobierno argentino agradeció el respaldo de Bolivia por la cuestión Malvinas tras un cruce con el embajador británico

El gobierno argentino agradeció el respaldo de Bolivia por la cuestión Malvinas tras un cruce con el embajador británico

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno agradeció el apoyo de Bolivia por la cuestión Malvinas luego del reciente cruce entre el vicecanciller del vecino país, Carlos Paz, y el embajador del Reino Unido en La Paz, Richard Porter.

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“La Cancillería argentina agradece y respalda la respuesta brindada por la Cancillería boliviana frente a las expresiones desafortunadas realizadas por el embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte con motivo de la participación del vicecanciller boliviano en el acto de conmemoración del Día de Veteranos y Caídos en el Conflicto del Atlántico Sur organizado por nuestra embajada en Bolivia”, sostuvo la cartera que dirige Pablo Quirno.

En un video grabado, el embajador británico Porter calificó de “intervención profundamente decepcionante e inaceptable en los asuntos soberanos del Reino Unido” a la declaración del vicecanciller boliviano, quien ratificó el respaldo del gobierno de su país a los “legítimos reclamos” de Argentina sobre las Islas Malvinas.

En un comunicado, la Cancillería de Bolivia expresó que “la cuestión de las Islas Malvinas constituye una situación especial y particular de colonialismo que debe ser resuelta mediante la negociación entre la Argentina y el Reino Unido con el fin de llegar a una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”.

En ese marco, la Argentina agradeció “profundamente el histórico y valioso respaldo del Estado Plurinacional de Bolivia a los legítimos derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, expresado en diversos foros multilaterales y regionales, y a nivel bilateral”.

Asimismo, cuestionó que “el Reino Unido invoca reiteradamente el principio de libre determinación de los pueblos como argumento para evitar el diálogo. Ese principio, esencial en tantos procesos de descolonización, no resulta aplicable a la cuestión Malvinas: ninguna de las resoluciones de la Asamblea General o su Comité Especial de Descolonización refiere a dicho principio”, sostuvo Cancillería.

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Respecto a este punto, Cancillería expresó que "no existe allí un pueblo colonizado con derecho a decidir su estatus internacional. Existe, sí, una población establecida por la potencia ocupante, luego de la expulsión de la población y autoridades argentinas en 1833”

El comunicado finalizó con un pedido de Argentina de "reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica a esta disputa de soberanía, conforme lo establece la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General”.

El video del embajador de Reino Unido en Bolivia

El embajador en La Paz, Richard Porter compartió un video en redes sociales repudiando el comunicado de la Cancillería boliviana, sentenciando que "las Islas Falkland (en inglés) son británicas y su soberanía no está en cuestión"

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Además, el Porter argumentó sus dichos alegando que en 2013 sus habitantes expresaron, mediante un voto democrático, su voluntad en un referéndum. "El 98,8% votó por seguir siendo británico".

En la misma línea, señaló que "el Reino Unido cree firmemente en el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro y su decisión debe ser respetada"

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