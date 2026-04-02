La Guerra de Malvinas dejó tantas historias como combatientes viajaron a las islas del Atlántico Sur en 1982. Relatos tristes , esperanzadores , de camaradería , de desesperación ; algunos inmortalizados, otros olvidados. Todos tienen algo en común: emocionan cada vez que sus protagonistas los cuentan.

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Eso ocurre al escuchar a Esteban Tries , quien hoy tiene 64 años y tenía apenas 20 cuando viajó a Malvinas mientras cumplía la prórroga del servicio militar , que ya había finalizado en 1981.

“ Nos reincorporamos para ir a Malvinas, llegó un telegrama a casa y volvimos al regimiento. Éramos 150 personas y un comandante preguntó si alguno no quería ir. Solo dos dijeron que no ”, recuerda Tries a Los Andes .

"Pegame un tiro y hacete cargo del grupo": el soldado de Malvinas que salvó la vida de su superior

Fue el 10 de abril de 1982 , en el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 de la Compañía A , en La Tablada (Buenos Aires). Treinta minutos después de esa reunión, el contingente ya estaba rumbo a Malvinas . Llegaron a las islas el 11 de abril .

Pero la historia más profunda de Esteban Tries no está en ese viaje, sino en el acto que convirtió a su superior en un “hermano de la vida”. Porque Tries desobedeció la orden de los rangos militares para rescatar al sargento Manuel Ángel Villegas , sitiado bajo fuego británico y herido de bala en el estómago .

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“Dejame morir, pegame un tiro y hacete cargo del grupo”, le dijo Villegas. Pero Tries y otro combatiente -de apellido Serrizuela- lo cargaron y lo trasladaron al hospital de campaña argentino, donde lograron salvarle la vida.

“Desobedecí la orden de un superior. Pero ahí apareció eso que yo llamo liderazgo adquirido. Tuve que decidir si obedecía al sistema o si sentía… Y cuando obedecés al corazón, empezás a vivir de otra manera”, reflexiona Tries. Décadas después, volvió a reencontrarse con el sargento.

Desde entonces, construyeron un vínculo de auténticos hermanos de la vida, con todos los matices que esa cercanía implica.

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Esteban Tries será uno de los oradores en el conversatorio “Malvinas, la gesta que nos une”, organizado por Los Andes y el Instituto Argentino de Relaciones Internacionales (IARI), el miércoles 15 de abril a las 18 en La Enoteca (Peltier 611, Ciudad de Mendoza), con entrada libre y cupos limitados (para inscribirse, click en este link).

“Nunca nos fuimos de Argentina”

Tries y sus compañeros llegaron a las islas el 11 de abril de 1982. Los primeros días permanecieron en el faro, luego fueron trasladados cerca de Puerto Argentino hasta llegar a Sapper Hill. El 19 de junio, ya finalizada la guerra, regresaron al continente como prisioneros a Puerto Madryn.

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“Nunca nos fuimos de Argentina”, enfatiza, reafirmando que el territorio es, fue y será argentino.

El momento de mayor resistencia para su brigada -y que dejó a cuatro muertos y 27 heridos- ocurrió entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de junio de 1982, horas antes de firmarse el cese del fuego. Estaban apostados en el Monte William.

Radios sin pilas vs. francotiradores con mira infrarroja

La noche del 13, al escuadrón de Villegas y Tries, ubicado en Monte Tumbledown, le ordenaron apoyar al Batallón 7.

“La peor derrota en Malvinas fue logística. Teníamos radios a pilas, las pilas se agotaron y cuando llegamos al sitio, las tropas argentinas ya se habían replegado. Nadie nos avisó y todas las tropas que quedaron eran británicas”, recuerda.

La escena era un verdadero infierno: sombras corriendo en la oscuridad, el estruendo de las balas, la sensación permanente de desorientación.

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“Era de noche, solo se veían sombras. No podíamos disparar. Estábamos atentos a todo y Villegas iba adelante, pese a que el jefe debe ir al medio. También el teniente primero Víctor Hugo Rodríguez estaba al frente”, recapitula.

Los argentinos eran 90 soldados, de la primera y tercera sección de la Compañía A. Durante toda la batalla nunca supieron que estaban completamente rodeados.

“El combate fue larguísimo. Perdés la noción del tiempo, del clima y hasta de la distancia. Apenas quisimos saltar, empezó el tiroteo y cada uno hacía lo que sentía que podía hacer”, describe Tries.

En una de las primeras ráfagas, un compañero -Russo- le avisó que una bala le había impactado en el brazo. Esteban reptó hasta Villegas para avisarle.

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“A mí también me dieron, en la panza”, le respondió el sargento.

Cuando Tries levantó la cabeza, vio pelotitas rojas sobre ellos: balas trazadoras, esas que iluminaban la trayectoria. “Nos tienen rodeados”, pensó.

“Recién cuando volví a Malvinas pude ver desde dónde tiraban los británicos. ¡Nos disparaban a menos de 35 metros, con miras infrarrojas, y nosotros con radios sin pilas!”, añade.

Rescatando al sargento Villegas

Tries era el segundo jefe de un grupo de 14 combatientes. No habían dado ni cinco pasos cuando la balacera cayó sobre ellos. Tras atender a Russo, fue a socorrer a Villegas, casi arrastrándose. La única luz eran las balas trazantes británicas.

“Le pedí (a Villegas) que se corriera porque iba a tirar y podía darle. Me respondió: ‘tire igual, total ya estoy liquidado’. Me negué. Entonces él intentó tirar y le dieron otro impacto en la muñeca. ¡Lo tenían en la mira!”, recuerda.

Los británicos estaban muy cerca y era el comienzo del fin. Junto a Tries estaba el soldado Serrizuela, apodado Lupín, incorporado al servicio militar en marzo de 1982 y quien viajó a Malvinas en abril.

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Ambos soltaron sus fusiles, avanzaron de pie, con los brazos en alto para que el enemigo entendiera que no representaban una amenaza, y llegaron hasta Villegas.

“Lo tomamos de las axilas y lo llevamos hasta una piedra. Le salía mucha sangre, no había gasa, ni morfina, ni médico. Cuando terminó de rezar el Padre Nuestro, me miró y me dijo: ‘yo no me pongo ni en héroe ni en boludo; no aguanto más. Pegame un tiro y hacete cargo del grupo’”, repasa Tries las palabras del sargento.

Tries le respondió que podía hacerse cargo, pero que antes debían “comer un asado”.

“¿De qué asado me hablás? ¡Estoy liquidado!”, contestó el sargento.

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Aunque la balacera nunca cesó, Tries está convencido de que los británicos respetaron la táctica de guerra: al ver a un herido y a otros dos soldados intentando rescatarlo, dieron una mini tregua.

Así, Tries cargó a Villegas durante casi 8 kilómetros hasta el hospital argentino, donde lograron salvarle la vida.

“Hermanos de la vida” y la necesaria reivindicación

Como la mayoría de los héroes de Malvinas, regresaron al continente tras la guerra (a excepción de los 649 caídos, que quedaron como custodios permanentes de la soberanía argentina).

Durante años sufrieron la desmalvinización, promovida tanto por mandos militares como por gobiernos posteriores. Les recomendaban incluso no mencionar su participación en la guerra al buscar trabajo y les hicieron creer que debían sentir vergüenza.

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Pero el tiempo dio vuelta la página. Hoy Tries y todos los excombatientes son reconocidos como lo que siempre fueron: héroes. “Los pibes de Malvinas que jamás olvidaré”, como reza la canción de cancha que inmortalizó el Mundial 2022.

Tries y Villegas se reencontraron recién en 2006, después de 24 años.

“Nos convertimos en hermanos de la vida. Compartimos programas de radio y me contó que su nieto se llama Lucas Esteban en honor a mí”, cierra Tries, con una emoción humilde.

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Conversatorio “Malvinas, la gesta que nos une”

Día: Miércoles 15 de abril de 2026.

Hora: 18.

Lugar: Centro de Congresos y Exposiciones (Peltier 611, Ciudad de Mendoza).

Entrada: Gratuita: con inscripción previa a este link: https://forms.gle/rFPbYxNFs53s2nXe7