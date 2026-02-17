El mejor nadador de aguas abiertas y un desafío casi imposible para honrar a los combatientes de Malvinas

En abril de 2006, el nadador mendocino Gustavo Oriozabala unió a nado las dos islas principales que conforman las Islas Malvinas . Con traje de neopreno y todos los elementos de seguridad, el popular atleta mendocino recorrió los 6,5 kilómetros de mar que separa a ambos territorios, y lo hizo como un homenaje a los combatientes argentinos de esas islas del Atlántico Sur que en 1982 se enfrentaron en guerra con las tropas británicas.

Veinte años después, con 55 años ya cumplidos y como una nueva muestra de honra a quienes participaron de este enfrentamiento bélico ("los pibes de Malvinas", como sostiene aquel canto popular que se convirtió en himno en Qatar 2022), Oriozabala se ha propuesto otra misión. Pero esta vez será un desafío inédito ; no solo para él, sino en lo que es la disciplina del nado en aguas abiertas.

El próximo jueves, 19 de febrero de 2026, Oriozabala cruzará un tramo del Lago Nahuel Huapi (entre Neuquén y Río Negro). Lo hará sin traje de neopreno ni ninguna otra medida de protección para su cuerpo . Y la travesía se transmitirá en vivo a partir de las las 8:30 en el canal de YouTube de Oriozabala .

"Hace tres meses empecé a idear el desafío de nadar el Nahuel Huapi sin traje protector. Es algo que siempre tuve en mente, pero era muy complicado obtener el permiso de Prefectura, por las características del agua . Durante los primeros metros hay cerca de 13°, pero en la medida en que se hace más profundo, baja a entre 10° y 11°, se pone helada ", describió Oriozabala a Los Andes.

Gustavo, quien recientemente fue reconocido como el "Mejor Nadador de Aguas Abiertas de la Historia" ya se encuentra en el Sur argentino para ultimar los detalles de esta travesía, que tiene condimentos épicos. Y es que los 8 kilómetros en línea recta que recorrerá a nado Oriozabala conforman el tramo más ancho de este emblemático lago patagónico.

"No es lo mismo hacer algo así a los 25 años que a los 55", reconoce -entre risas. Oriozabala, quien agrega que ha bajado casi 40 kilos para prepararse. "Pero me siento muy bien, impecable. Y la experiencia vale la pena. Esta vez voy a ir solito con la malla y las antiparras, ni traje de neopreno, ni vaselina, ni grasa en el cuerpo; nada de nada", reconoce.

Por los héroes de Malvinas

Agua fría, oleaje marcado y constante y corrientes predominantes de oeste a este, ese es el escenario que espera a Gustavo Oriozabala durante su próxima aventura. Y es un escenario que, como él mismo sabe, no concede ventajas.

De acuerdo a la planificación inicial, la partida estaba prevista para las 8:30 de hoy, martes 17 de febrero. Pero las propias condiciones climáticas y de seguridad lo llevaron a reprogramar todo para el jueves 19. Nadie sabe mejor que Oriozabala que, en aguas abiertas, la naturaleza siempre tiene la última palabra.

El punto de partida, dentro de los límites de la amplia extensión del Nahuel Huapi, es la desembocadura del Arroyo Castilla, en la costa neuquina. La llegada, en tanto, será nada más y nada menos que en la emblemática playa del Centro Cívico de San Carlos de Bariloche, ya en territorio rionegrino.

Pero, además, el desafío en el Nahuel Huapi tendrá un fuerte valor simbólico. Y es que en una de las embarcaciones que acompañará a Gustavo durante la travesía -a modo de escolta y seguimiento- viajará el presidente de la Asociación Cuyana de Veteranos de Malvinas (ACUVEMA), Oscar "Chiquito" Barrios.

"Durante el recorrido, no solo me irán filmando mientras nado, sino que también se van a ir contando historias de quienes combatieron en Malvinas y de sus vidas. Además, la llegada va a ser en el Malvinas Memorial, un museo que tiene placas de caídos y un avión Mirage III. También habrá otros combatientes esperándome. La connotación va a trascender lo deportivo y el fin de esta misión es crear un espacio que ayude a la Malvinización", describió el atleta.

Un desafío inédito (y nada fácil)

Tras consagrarse como ganador en diciembre pasado durante la prueba para aficionados en equipo de la tradicional Maratón Acuática Santa Fe – Coronda, Gustavo Oriozabala fue declarado como el Mejor Nadador de Aguas Abiertas de la Historia.

Si de hazañas hay que hablar, Oriozabala tiene decenas de páginas escritas. En la década de 1990 alcanzó el segundo puesto del ranking mundial de aguas abiertas (1998), consolidándose entre los mejores del planeta. Desde entonces, acumuló cerca de 70 cruces alrededor del mundo, una cifra que impresiona incluso a quienes conocen el deporte.

Entre sus aventuras más resonantes figuran el doble cruce del Estrecho de Gibraltar, el cruce del Canal de la Mancha, la travesía del Estrecho de San Carlos en las Islas Malvinas, la victoria en el Lago San Juan de Canadá y el primer puesto en la exigente prueba Escape de Alcatraz (California), logro que consiguió en 2008, con el agua a 5° y tras completar los 2.800 metros en 40 minutos.

En temperaturas similares a las que lo aguardan en el Nahuel Huapi -e, incluso, más bajas-, Oriozabala completó el desafío del Canal de Beagle simple, el triple Beagle y hasta el cruce del Estrecho de Magallanes.

"Muchas de esas misiones fueron a temperaturas más bajas y sin traje protector, pero en menos de la mitad de tiempo y con el cuerpo protegido con vaselina (que ayuda a disminuir el shock térmico). Han sido misiones de 30 minutos o hasta una hora y cuatro minutos, mientras que ahora van a ser más de dos horas", se sincera Gustavo.

Porque ahora enfrentará cara a cara, brazada a brazada, al Nahuel Huapi, en un tramo de 8 kilómetros de agua patagónica, sin traje de neopreno ni protección térmica. Lo hará confiando exclusivamente en su preparación física, su experiencia y su fortaleza mental.

"Creo que esa última distinción como mejor nadador de aguas abiertas ayudó muchísimo a que me dieran la autorización a hacer el cruce sin traje. Pero, justamente por ello, me han pedido que lleve tres embarcaciones de apoyo, un médico adicional y un guardavida aparte. Además, voy a tener dispuesto una sala de primeros auxilios especial en la costa", cuenta.

Tan activo como siempre

A sus 55 años, Gustavo Oriozabala sigue tan vigente y activo como siempre. Entre sus logros más recientes se destacan la ya mencionada victoria en la tradicional Maratón Acuática Santa Fe – Coronda y otra prueba que tuvo lugar en octubre pasado, en Potrerillos y que también ganó.

Además, viendo más adelante del cruce al Nahuel Huapi, sigue entrenando porque se ha propuesto, el16 de julio de este año, dar la vuelta a la isla de Manhattan (Estados Unidos).

Todas estas pruebas y desafíos son parte de la preparación para esta meta, uno de los grandes pendientes que tiene en su carrera como nadador.

“Los sueños no se cumplen, se trabajan”, repite Oriozabala, quien ya convirtió este enunciado en su frase de cabecera y de su filosofía de disciplina, constancia y de mantener una relación casi simbiótica con el agua.