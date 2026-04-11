Malvinas: una gesta que late en el presente y proyecta el futuro del país

La Gesta de Malvinas suele aparecer en el calendario como un ejercicio de memoria necesaria, pero pocas veces se la aborda como lo que realmente es: una experiencia profundamente vigente. Lejos de ser un capítulo cerrado de los libros de historia, Malvinas hoy interpela nuestra soberanía, nuestra identidad colectiva y, sobre todo, nuestra capacidad de articular esfuerzos en torno a un horizonte común.

Independiente Rivadavia, una historia que ya se escribe en grande

Bajo este enfoque conceptual, el miércoles 15 de abril, a las 18, se realizará en el Centro de Congresos y Exposiciones (Peltier 611) el conversatorio “Malvinas: la gesta que nos une” , un evento que se propone como un espacio de reflexión pública que combina el rigor del conocimiento, la emoción del testimonio directo y una mirada estratégica sobre qué país queremos construir.

"Será un encuentro que permitirá conocer la gesta de Malvinas desde otra óptica. Entendiendo que nos interpela transversalmente a todos. No solo es una parte de nuestra historia. La causa Malvinas es un faro que ilumina nuestro actuar en el día a día, en nuestros trabajos, empresas, familias, deportes, etc. Los valores que transmite Malvinas y que son servicio, entrega, compañerismo, justicia y amor a la patria, deben ser nuestros cimientos para construir un país mejor. El objetivo de este encuentro es construir soberanía", explicó Nicolás Vicchi , vicepresidente del Instituto Argentino de Relaciones Internacionales (IARI).

El corazón de la jornada será el panel central titulado: “Gesta de Malvinas: valores, significado y desafíos para la Argentina actual”. La selección de los protagonistas no es azarosa; busca cruzar diferentes dimensiones de la vida nacional.

El primer panel, coordinado por el periodista de Radio Aconcagua, Pablo Pérez Delgado, estará integrado por Jorge Vicchi, Gustavo Oriozabala, Eduardo García Puebla y Santiago Laugero. En tanto que en el segundo espacio de debate, moderado por el periodista de diario Los Andes , Ignacio de la Rosa , contará con Esteban Tries, Mauricio Badaloni y Rosario Cúneo.

El análisis académico estará a cargo de Jorge Vicchi, quien desglosará los fundamentos históricos y jurídicos que sostienen el reclamo argentino. Su enfoque permite entender Malvinas no solo como un sentimiento, sino como una política de Estado innegociable ante el escenario internacional.

"Pegame un tiro y hacete cargo del grupo": el soldado de Malvinas que salvó la vida de su superior Esteban Tries, reconocido veterano de Malvinas, será parte del conversatorio. Gentileza

La piel y la emoción las pondrán los veteranos de guerra Eduardo García Puebla y Esteban Tríes. Sus testimonios prometen bajar a tierra conceptos que a veces suenan abstractos: ¿Qué es el compañerismo en condiciones extremas? ¿Qué significa la responsabilidad absoluta con el que está al lado? Su presencia es un puente directo hacia la entrega y el sentido de misión.Uno de los puntos más movilizadores será la participación de Gustavo Oriozabala. El nadador de aguas abiertas ha transformado el recuerdo de las Islas en un motor de resiliencia personal, realizando cruces simbólicos como el del Estrecho de San Carlos. Para él, Malvinas no es solo un recuerdo; es el impulso que lo sostiene cuando el cuerpo dice "basta" en el agua helada.

El compromiso productivo y social

¿Qué tiene que ver el sector empresario con Malvinas? Para Mauricio Badaloni (Unión Industrial Argentina) y Santiago Laugero (Federación Económica de Mendoza), la respuesta es clara: la defensa del país hoy se ejerce a través de la inversión, la generación de empleo y la construcción de acuerdos. Ambos dirigentes conectarán los valores de la gesta —como la unidad y el propósito común— con la necesidad de fortalecer el entramado productivo nacional.

Finalmente, la educación será el eje de Rosario Cúneo. La docente de Historia abordará el desafío de cómo transmitir la gesta a las nuevas generaciones, evitando simplificaciones y construyendo una conciencia histórica que fortalezca la identidad de los más jóvenes.

Guerra de Malvinas: fotos inéditas publicadas por la agencia Télam Guerra de Malvinas: fotos inéditas publicadas por la agencia Télam

Una idea fuerza: el futuro es colectivo

La jornada busca instalar una premisa fundamental: la magnitud de los objetivos que trascienden lo individual. En un momento donde la fragmentación social parece la norma, la gesta de Malvinas aparece como una referencia ineludible sobre la capacidad de trabajar en conjunto y priorizar el bienestar de la Nación.

Este encuentro no solo será una oportunidad para honrar a quienes dieron todo en 1982, sino para preguntarnos, como sociedad, qué estamos dispuestos a dar hoy por el futuro de la Argentina.

Conversatorio Malvinas Los Andes Conversatorio Malvinas Los Andes Los Andes

Conversatorio “Malvinas, la gesta que nos une”

Día: Miércoles 15 de abril de 2026.

Hora: 18.

Lugar: Centro de Congresos y Exposiciones (Peltier 611, Ciudad de Mendoza).

Entrada: Gratuita: con inscripción previa a este link: https://forms.gle/rFPbYxNFs53s2nXe7