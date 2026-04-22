Sacerdotes en Croacia denuncian que los fieles entregan moneda sin valor en la limosna de las misas

La Iglesia católica en Croacia enfrenta un conflicto tras el cambio de moneda oficial al euro. La parroquia de Skrad denunció que los fieles depositan kunas, la antigua divisa nacional, en las canastas de limosna. A pesar de que ya no tienen valor legal, esta práctica deliberada se repite durante las misas dominicales.
La queja se viralizó luego de que la parroquia publicara un mensaje directo en redes sociales. En la comunicación, los sacerdotes aclararon que el milodar es un regalo voluntario y que es preferible no dar nada antes que entregar dinero inválido de manera intencional. Según las autoridades religiosas, la repetición del hecho descarta la posibilidad de un error accidental por parte de los feligreses.
El significado del milodar y la crisis del euro
Para la comunidad católica local, el milodar no es una simple propina. Estos aportes financieros son fundamentales para el funcionamiento diario de la gestión parroquial. Se utilizan para el sustento del clero, el mantenimiento de los edificios sagrados, la renovación de objetos litúrgicos y, especialmente, para financiar proyectos de ayuda a los más necesitados del barrio.
Durante la misa, esta colecta tiene un sentido que trasciende lo económico. Representa un sacrificio de gratitud y una forma de expresar solidaridad y amor hacia los demás. Por eso, los sacerdotes interpretan la entrega de monedas fuera de circulación como un acto que vicia la liturgia. Consideran que es una falta de honestidad frente a la propia comunidad que sostiene el culto.
El debate sobre la actitud de los fieles
El caso despertó un fuerte debate en internet. Mientras algunos usuarios defienden que ciertos billetes de kuna aún podrían cambiarse bajo condiciones específicas, la Iglesia insiste en que el problema es la intención detrás del gesto. No se trata solo de la pérdida de poder adquisitivo del templo, sino de la actitud de quienes asisten a rezar pero eligen desprenderse de papel pintado en lugar de colaborar de forma genuina.
La transición al euro en Croacia sigue generando tensiones en la vida cotidiana de las instituciones. Para las parroquias pequeñas como Skrad, estas acciones dificultan la planificación de obras sociales y reparaciones básicas. El pedido es claro: la limosna debe ser un acto de apoyo real y no un método para deshacerse de dinero que ya no circula en el mercado formal.