30 de abril de 2026 - 15:59

Milo J sigue rompiendo récords: llegó a EEUU presentando su Tiny Desk junto a Agarrate Catalina

El cantante argentino, de 19 años y oriundo de Morón, se ha vuelto uno de los artistas más influyentes de los últimos años.

Milo J Agarrate Catalina Tiny Desk

Foto:

NPR
Por Redacción Espectáculos

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Durante esos minutos, el escritorio dejó de ser un ícono corporativo para convertirse en una mesa atravesada por la tradición y una narrativa profundamente latinoamericana.

Un recorrido musical que une épocas y geografías

El set abre con un segmento inédito que incluye “Recordé” y “Cuestiones”, piezas que funcionan como puerta de entrada a una propuesta que luego se expande con el repertorio de La vida era más corta (2025). Este trabajo marca un punto de inflexión en su trayectoria y se refleja en la selección de temas como “Solifican12”, “Bajo de la piel”, “Niño” y “Luciérnagas”, esta última en colaboración con Silvio Rodríguez.

Conviven la chacarera, la zamba y la murga con una sensibilidad contemporánea que evita la nostalgia vacía. La participación de Agarrate Catalina no apareció como un simple acompañamiento, sino como un diálogo artístico que refuerza al Río de la Plata como una única corriente cultural, sin fronteras rígidas.

Milo J llega a Mendoza: cuándo y dónde se presentará / Instagra,m

Escenografía como discurso: cada objeto dice algo

La puesta no se limitó a lo musical. El escritorio se convirtió en un manifiesto visual donde cada elemento suma sentido. El banderín del Club Deportivo Morón, el mate, el termo y el libro de Martín Fierro construyeron una identidad reconocible.

A eso se suman referencias directas a la memoria colectiva: el pañuelo de Abuelas de Plaza de Mayo, la muñeca con la inscripción “Nunca Más”, la chapa de las Islas Malvinas y una revista de Mercedes Sosa. Estos objetos no funcionan como decoración, sino como signos que activan capas de significado. En “Jangadero”, la carga emocional se potencia con esa presencia simbólica.

El poncho entregado por Soledad Pastorutti en Cosquín completa la escena. No se trata de utilería, sino de una marca de pertenencia que conecta al artista con una tradición viva.

Un álbum como eje conceptual

El núcleo del repertorio gira en torno a La vida era más corta, un disco que consolida la identidad artística de Milo J. La obra articula géneros tradicionales como la zamba, la chacarera y el chamamé con influencias de la samba, la nueva canción chilena y la salsa.

Embed - Milo J: Tiny Desk Concert

En esa trama aparecen ecos de figuras como Violeta Parra, Horacio Guarany y Totó la Momposina, junto a artistas contemporáneos como Trueno, Nicki Nicole y Yami Safdie. No hay imitación ni homenaje explícito: hay diálogo. El resultado es una propuesta que recupera tradiciones sin fijarlas en el pasado, sino que las resignifica desde el presente.

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