Michale Graves, leyenda del punk, anuncia show en Mendoza para septiembre: dónde comprar las entradas

El 18 de septiembre, quien fuera el vocalista del grupo punk Misftis dará un show en nuestra provincia. Las entradas ya se pueden adquirir.

El regreso de una figura clave del horror punk ya tiene escala confirmada en el oeste argentino. Michale Graves, recordado por haber sido la voz de una de las etapas más controversiales y a la vez revitalizantes de Misfits durante los años noventa, volverá a presentarse en el país en el marco de su Psycho Monsters Tour 2026, con una parada anunciada en Mendoza.

La cita será el viernes 18 de septiembre en Foxy Live Bar, un espacio que en los últimos años se consolidó como uno de los epicentros locales para propuestas ligadas al rock alternativo y la cultura underground.

Una leyenda del punk Graves, cuyo paso por Misfits entre 1995 y 2000 dejó discos como "American Psycho" y "Famous Monsters", llega tras una gira previa con fuerte convocatoria en el circuito latinoamericano. Aquella etapa de la banda encontró en su voz una identidad que aún hoy divide aguas entre los seguidores históricos del grupo y quienes descubrieron allí su puerta de entrada al género.

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El espectáculo en Mendoza se presenta como una oportunidad singular para revisitar ese repertorio en vivo: canciones que combinaron melodías pegadizas con la estética macabra característica del horror punk, un subgénero que desde sus orígenes fusionó la crudeza del punk con imaginarios del cine clase B.

La fecha forma parte de un recorrido más amplio que incluirá presentaciones en Buenos Aires, Mar del Plata, Chaco y Paraguay. Además del concierto, la producción anunció la disponibilidad de entradas en preventa y una experiencia Meet & Greet, pensada para quienes buscan un contacto más cercano con el músico. Todo disponible en Passline.com.