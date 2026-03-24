Fotos y videos: la tragedia del avión de la Fuerza Aérea de Colombia con 66 muertos confirmados

El accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) , que cayó a tierra tras despegar con 128 personas a bordo desde la ciudad amazónica de Puerto Leguízamo , en el departamento del Putumayo, dejó este lunes al menos 66 militares muertos y 57 heridos , así como cuatro desaparecidos y una persona ilesa.

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"En la aeronave iban 128 personas, entre ellos 11 tripulantes de la FAC, 115 hombres del Ejército Nacional y dos de la Policía Nacional", señaló anoche el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, quien aclaró que el avión llevaba tres personas más que las 125 informadas inicialmente.

El general López agregó: "Lamentablemente, como consecuencia de este trágico accidente, 66 de nuestros militares fallecieron y están en proceso de identificación".

#AEstaHora | Voluntarios de la @DefensaCivilCo Seccional #Putumayo , en articulación con otros organismos de socorro, se desplazan y brindan apoyo ante la emergencia por el siniestro de una aeronave Hércules en Puerto Leguízamo. Nuestra misión: salvar vidas #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/8i0B4rG2YT

Según su balance, 58 de los fallecidos eran miembros del Ejército, seis eran miembros de la tripulación de la FAC y los otros dos, integrantes de la Policía Nacional. "Al momento están pendientes cuatro de nuestros militares por ubicar", indicó.

El jefe militar agregó que hay 57 militares heridos, que fueron evacuados, de los cuales ocho fueron trasladados a la ciudad de Florencia, capital del vecino departamento de Caquetá, y 49 a Bogotá.

De los heridos trasladados a la capital, 19 reciben atención en el Hospital Militar y otros 30 "que no revisten mayor gravedad", fueron ingresados en el Batallón de Sanidad Militar, agregó el general López, en declaraciones citadas por la agencia EFE.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BluRadioCo/status/2036121130541404226?s=20&partner=&hide_thread=false #Atención Se conoce el momento exacto del accidente aéreo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana en Puerto Leguízamo, Putumayo. Información preliminar indica que iban al menos 110 soldados. Por ahora, es incierto el número de personas fallecidas. #VocesySonidos pic.twitter.com/lUpraerIa3 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 23, 2026

Los pasajeros del avión Hércules

El gobernador indicó durante una rueda de prensa que en la aeronave viajaban 125 personas, como dijo el comandante de la FAC, entre las que se encontraban "112 miembros del Ejército Nacional, 11 tripulantes de la Fuerza Aérea y dos policías".

En medio de la confusión reinante por las dificultades de acceso al lugar del siniestro, y a falta de cifras definitivas, el país recibió con alivio el alto número de supervivientes de esta tragedia, que pudo haber sido peor dado que el avión se incendió tras caer en un zona selvática, en las afueras de Puerto Leguízamo, una ciudad amazónica situada cerca de la frontera con Ecuador y Perú.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ricarospina/status/2036103690629603496?s=20&partner=&hide_thread=false Atención: Un avión Hércules de la @FuerzaAereaCol se accidentó saliendo de La Tagua, Putumayo. 110 soldados iban a bordo. Ya han sido rescatados 20 militares heridos. Situación en desarrollo. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/Jgb4tw74aP — Ricardo Ospina (@ricarospina) March 23, 2026

"Se han evacuado varios heridos. Una vez se confirme el listado completo de estos y de las víctimas fatales se informará oportunamente", manifestó en un comunicado el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

Según el ministro, "como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó", lo que agravó la situación en el lugar del accidente.

Lo que se sabe del accidente aéreo en Colombia

El accidente ocurrió a las 9.50 hora local del lunes 23 de marzo, cuando la aeronave FAC 1016, que cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís, se precipitó a tierra y se incendió poco después de despegar, por causas que aún son materia de investigación.

"De acuerdo con la información disponible hasta el momento, no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales", agregó el titular de Defensa, ya que en la zona operan varias disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, como los llamados Comandos de Frontera y el Frente Carolina Ramírez, que controlan los cultivos ilícitos el Putumayo.

Tragedia con un avión de la Fuerza Aérea de Colombia: al menos 66 muertos Tragedia con un avión de la Fuerza Aérea de Colombia: al menos 66 muertos EFE

Según el portal especializado SA Defensa, el avión accidentado tenía 43 años de uso pues en 1983 entró en servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que en 2020 lo pasó a la Fuerza Aérea Colombiana.

En videos difundidos en redes sociales se observa una gran columna de humo en la zona del accidente y restos de la aeronave esparcidos, mientras militares y habitantes del sector se acercan al lugar para ayudar en las labores de rescate.

La atención a los heridos se ha dificultado porque los servicios de salud de Puerto Leguízamo son limitados ya que se trata de un municipio desconectado por ruta del resto del país, al que solo se puede acceder por vía aérea o por vía fluvial en un recorrido de ocho horas.

Por esa razón, la FAC envió desde Bogotá un avión ambulancia y otro Hércules C-130 "con una capacidad de 50 camillas para hacer un transporte masivo de heridos, así como un avión Casa 295 con 24 camillas".

Los aviones Hércules C-130 de Fuerzas Armadas son uno de los modelos más usados en el mundo por fuerzas aéreas para el transporte de soldados y material militar, y tiene capacidad para unos 100 pasajeros con sus armas y munición.