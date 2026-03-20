20 de marzo de 2026 - 22:50

Video: Alfredo Leuco transmitía en vivo desde Israel y debió buscar refugio por amenaza de ataques

El periodista realizaba una cobertura del conflicto en Oriente Medio y debió resguardarse rápidamente al sonar las sirenas.

Alfredo Leuco transmitía en vivo desde Israel y debió buscar refugio por amenaza de ataques

Alfredo Leuco transmitía en vivo desde Israel y debió buscar refugio por amenaza de ataques

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Por Redacción Mundo

Un momento de tensión se vivió durante una cobertura en vivo en Israel, cuando periodistas de La Nación debieron interrumpir la normal transmisión para buscar refugio rápidamente. El equipo se encontraba en medio de la ruta, por lo que no tenían refugio seguro

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El periodista Alfredo Leuco narró lo sucedido en directo y las cámaras mostraron el momento de tensión que se vivió al sonar las alarmas en el lugar: "Escuchamos varias detonaciones", relató

El momento que vivió Alfredo Leuco en Medio Oriente

Un equipo de periodistas del reconocido medio de comunicación se encontraban en la ciudad de Modi'ín, en Israel, el lugar más cercano a la frontera con Líbano. Allí, transmitían en vivo el conflicto que se vive en Medio Oriente, cuando las sirenas de alerta por bombardeos se activaron en la zona.

El periodista Alfredo Leuco relató en vivo lo que sucedía, mientras intentaba buscar un refugio cercano. Según se observó en la transmisión, el equipo se encontraba en medio de una ruta, por lo que no tenían un lugar para refugiarse hasta que la situación se calme.

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En medio del clima de tensión, Leuco y los camarógrafos se refugiaron detras de tanques de cemento que se encontraban allí. "Estamos desde un mirador tratando de mostrarles la cercanía que hay con la frontera con Líbano. Recién escuchamos varias detonaciones pero sonaban en el sur del Líbano", expresó

El periodista contó que se encontraban en un mirador a 600 metros de altura y no tenían un lugar seguro. Las recomendaciones que las autoridades brindan en este tipo de casos es correr, arrojarse al suelo o cubrirse con algo.

Un misil cayó detrás de un periodista ruso

Un momento similar se vivió en un medio de comunicación de Rusia, cuando los periodista estaban transmitiendo en vivo al sur del territorio libanés. En un video difundido por las redes sociales, se ve cómo un misil cayó detrás del periodista del medio RT.

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El reportero Steve Sweeney y su camarógrafo resultaron heridos y debieron ser hospitalizados por heridas de metralla, es decir, munición o fragmentos metálicos resultada de la explosión de proyectiles o misiles. Según trascendió, ambos se encuentran en buen estado de salud.

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