Accidente fatal en Suiza: una mujer murió tras descolgarse una cabina de teleférico

La cabina se desprendió del sistema y cayó ladera abajo por la estación de esquí. Autoridades del complejo emitieron un comunicado y cancelaron actividades.

Un terrible accidente conmocionó a visitantes de una estación de esquí en los Alpes suizos. Una cabina de teleférico se desprendió del sistema y provocó la muerte de una mujer de 61 años. La policía local confirmó que la mujer era la única que iba a bordo del teleférico y aún se investigan las causas del accidente.

El hecho ocurrió este miércoles en la estación de esquí de Titlis, en la zona norte de los Alpes de Suiza. En un video difundido por el medio suizo Blinck, se observa el momento en que la cabina se desprendió de los cables del sistema de transporte y cayó sobre la ladera nevada.

Embed Cable car gondola falls and rolls down mountain in Switzerland, killing the 61-year-old woman inside, police say pic.twitter.com/5NLjEh74cg — BNO News Live (@BNODesk) March 18, 2026 Según informaron autoridades de la Policía de Nidwalden, la cabina cayó dando vueltas de campana ladera abajo y la víctima falleció producto del impacto. Medios locales señalaron que cerca de 200 personas debieron ser evacuadas de la estación tras el accidente.

El mensaje del centro de esquí ante la tragedia Tras el fatal accidente, el centro de esquí de Titlis emitió un comunicado y expresó que se encuentran devastados por la situación. "El 18 de marzo, ocurrió un trágico accidente en Titlis. Estamos devastados y en profundo dolor. Nuestros pensamientos están con la familia. Estamos profundamente tristes y de luto", expresaron a través de su cuenta de Instagram.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TITLIS Bergbahnen (@titlis_thepeaktobe) Asimismo, debido a la tragedia, el centro de esquí informó el cierre preventivo de todas las estaciones teleféricas hasta nuevo aviso. Por su lado, el director general de Titlis, Norbert Patt, dio declaraciones al medio Blick y aseguró que aún no se conocen las causas del accidente.