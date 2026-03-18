18 de marzo de 2026 - 21:25

Accidente fatal en Suiza: una mujer murió tras descolgarse una cabina de teleférico

La cabina se desprendió del sistema y cayó ladera abajo por la estación de esquí. Autoridades del complejo emitieron un comunicado y cancelaron actividades.

Una mujer murió tras descolgarse una cabina de teleférico en Suiza.

Una mujer murió tras descolgarse una cabina de teleférico en Suiza.

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Por Redacción Mundo

Un terrible accidente conmocionó a visitantes de una estación de esquí en los Alpes suizos. Una cabina de teleférico se desprendió del sistema y provocó la muerte de una mujer de 61 años. La policía local confirmó que la mujer era la única que iba a bordo del teleférico y aún se investigan las causas del accidente.

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El hecho ocurrió este miércoles en la estación de esquí de Titlis, en la zona norte de los Alpes de Suiza. En un video difundido por el medio suizo Blinck, se observa el momento en que la cabina se desprendió de los cables del sistema de transporte y cayó sobre la ladera nevada.

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Según informaron autoridades de la Policía de Nidwalden, la cabina cayó dando vueltas de campana ladera abajo y la víctima falleció producto del impacto. Medios locales señalaron que cerca de 200 personas debieron ser evacuadas de la estación tras el accidente.

El mensaje del centro de esquí ante la tragedia

Tras el fatal accidente, el centro de esquí de Titlis emitió un comunicado y expresó que se encuentran devastados por la situación. "El 18 de marzo, ocurrió un trágico accidente en Titlis. Estamos devastados y en profundo dolor. Nuestros pensamientos están con la familia. Estamos profundamente tristes y de luto", expresaron a través de su cuenta de Instagram.

Asimismo, debido a la tragedia, el centro de esquí informó el cierre preventivo de todas las estaciones teleféricas hasta nuevo aviso. Por su lado, el director general de Titlis, Norbert Patt, dio declaraciones al medio Blick y aseguró que aún no se conocen las causas del accidente.

"No puedo afirmar si se trata de un fallo técnico. Es inconcebible que las fuerzas pudieran ser tan grandes como para provocar que una telecabina se desprendiera del cable. Y, sin embargo, ocurrió", expresó. Además, Patt aseguró que las últimas revisiones del teleférico se hicieron en septiembre y no existía una posibilidad técnica de que pudiera descarrilarse.

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