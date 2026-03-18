18 de marzo de 2026 - 22:12

Detuvieron en Estados Unidos a una argentina con historial criminal: será deportada

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos detuvo a una ciudadana argentina con antecedentes por robo y otros delitos, y confirmó que será deportada.

La argentina detenida por ICE fue identificada como Yanina Marcela Ruiz.

La argentina detenida por ICE fue identificada como Yanina Marcela Ruiz.

Foto:

La Nación
Por Redacción Mundo

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos confirmó la detención de una ciudadana argentina identificada como Yanina Marcela Ruiz, quien será deportada tras comprobarse que contaba con antecedentes penales y vínculos con un grupo delictivo sudamericano.

Leé además

Juicio por YPF.

Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos suspendió todas las demandas y beneficia a Argentina
tiene 75 anos, volvio a estudiar por una razon insolita y rompio un record historico en la universidad

Tiene 75 años, volvió a estudiar por una razón insólita y rompió un récord histórico en la universidad

Según informó el organismo, la mujer tenía condenas por hurto, robo agravado y conducción bajo los efectos del alcohol, además de un historial con múltiples arrestos, incluidos episodios por presunta violencia doméstica. “Es una inmigrante ilegal con antecedentes penales y miembro de un grupo delictivo”, señalaron desde ICE.

El operativo se concretó el 9 de marzo en Los Ángeles, cuando agentes federales tomaron conocimiento de que Ruiz iba a ser liberada de la custodia local. Ante esa situación, la esperaron en las inmediaciones de la comisaría y procedieron a su detención inmediata.

El mensaje de la ICE
El mensaje de la ICE.

El mensaje de la ICE.

La acción se inscribe dentro de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, que desde su regreso al poder busca endurecer los controles y acelerar las deportaciones de inmigrantes con antecedentes. En ese marco, el organismo reiteró su compromiso de “mantener a los inmigrantes indocumentados fuera de las comunidades estadounidenses”.

Horas antes, ICE también informó la detención de Félix Domingo Pérez Camacho, un ciudadano guatemalteco acusado de provocar un accidente fatal en Georgia. Según las autoridades, el hombre se encontraba en situación irregular y tenía antecedentes por infracciones de tránsito y fuga.

La política de deportaciones se intensificó durante 2025, con operativos que incluyeron el traslado de ciudadanos considerados peligrosos hacia sus países de origen. En ese contexto, algunos argentinos repatriados cuestionaron las medidas y relataron las dificultades del proceso migratorio en Estados Unidos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fútbol. Trump e Infantino deberán solucionar el conflicto de la selección de irán que competirá en Canadá, Estados Unidos y México 2026

Tensa relación: FIFA le negó un vital pedido a Irán de cara al Mundial 2026

Estados Unidos difundió imágenes de la operación.

Operación Furia Épica: por qué Rumania es hoy la pieza clave de Estados Unidos contra los misiles de Irán

El presidente estadounidense Donald Trump.

Donald Trump agita nuevamente el tablero: "Creo que tendré el honor de tomar Cuba"

Parodia viral muestra a Trump solo mientras líderes mundiales lo ignoran.

Un video viral parodia la soledad de Donald Trump ante el conflicto en el estrecho de Ormuz