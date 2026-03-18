Detuvieron en Estados Unidos a una argentina con historial criminal: será deportada

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos detuvo a una ciudadana argentina con antecedentes por robo y otros delitos, y confirmó que será deportada.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos confirmó la detención de una ciudadana argentina identificada como Yanina Marcela Ruiz, quien será deportada tras comprobarse que contaba con antecedentes penales y vínculos con un grupo delictivo sudamericano.

Según informó el organismo, la mujer tenía condenas por hurto, robo agravado y conducción bajo los efectos del alcohol, además de un historial con múltiples arrestos, incluidos episodios por presunta violencia doméstica. “Es una inmigrante ilegal con antecedentes penales y miembro de un grupo delictivo”, señalaron desde ICE.

El operativo se concretó el 9 de marzo en Los Ángeles, cuando agentes federales tomaron conocimiento de que Ruiz iba a ser liberada de la custodia local. Ante esa situación, la esperaron en las inmediaciones de la comisaría y procedieron a su detención inmediata.

El mensaje de la ICE El mensaje de la ICE. La acción se inscribe dentro de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, que desde su regreso al poder busca endurecer los controles y acelerar las deportaciones de inmigrantes con antecedentes. En ese marco, el organismo reiteró su compromiso de “mantener a los inmigrantes indocumentados fuera de las comunidades estadounidenses”.

Horas antes, ICE también informó la detención de Félix Domingo Pérez Camacho, un ciudadano guatemalteco acusado de provocar un accidente fatal en Georgia. Según las autoridades, el hombre se encontraba en situación irregular y tenía antecedentes por infracciones de tránsito y fuga.