18 de marzo de 2026 - 21:35

"Estoy vivo": Benjamín Netanyahu se burló de los rumores sobre su muerte en un nuevo video

El primer ministro israelí apareció junto al embajador estadounidense y respondió con ironía. El video volvió a generar teorías en redes sobre una posible manipulación con inteligencia artificial.

Netanyahu publicó un video y se burló de los rumores sobre su muerte.

Netanyahu publicó un video y se burló de los rumores sobre su muerte.

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Por Redacción Mundo

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, difundió un nuevo video en redes sociales en el que ironizó sobre los rumores que circulan acerca de su estado de salud y una supuesta muerte.

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En las imágenes, publicadas en su cuenta de X, aparece junto al embajador de Estados Unidos en Jerusalén, Mike Huckabee, con quien protagoniza un intercambio en tono humorístico. “Estoy vivo. Nos damos la mano con cinco dedos en cada mano”, expresó el mandatario, en referencia a versiones que habían puesto en duda un video supuestamente editado con inteligencia artificial (IA).

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Ironía y mensajes en medio del conflicto

Durante el video, Huckabee comentó: “Quería que supieras que el presidente me pidió que viniera para asegurarme de que estabas bien”, a lo que Netanyahu respondió con la misma línea irónica.

En otro tramo, el primer ministro mostró una tarjeta y sugirió que contenía nombres “pendientes”, en lo que pareció ser una referencia a dirigentes de Irán. “Vamos a deshacernos de estos lunáticos que pretenden desarrollar armas nucleares… No lo van a lograr. Los vamos a eliminar”, afirmó.

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Antecedentes y nuevos cuestionamientos

El video se suma a otras publicaciones recientes del mandatario, como una grabación en una cafetería donde expresó: “Me muero... por un café”, en tono humorístico. Sin embargo, las imágenes volvieron a generar controversia en redes sociales, donde usuarios plantearon dudas sobre una posible utilización de IA.

Entre los cuestionamientos, algunos señalaron supuestas inconsistencias visuales, como la desaparición de un anillo o detalles en la apariencia física de los protagonistas. En ese marco, el nuevo video no logró frenar las especulaciones. Por el contrario, reavivó teorías sobre manipulaciones digitales, con usuarios que compararon imágenes anteriores y pusieron en duda la autenticidad del contenido.

Cabe mencionar también que la figura de Netanyahu continúa en el centro del debate, tanto por el conflicto en Medio Oriente como por la circulación de contenido viral en plataformas digitales.

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