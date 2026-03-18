18 de marzo de 2026 - 20:27

Impactante video: bombardeos israelíes en Líbano destruyen edificios residenciales y dejan más de 17 muertos

Ataques aéreos en Beirut hicieron colapsar edificios residenciales en diferentes zonas de la capital y dejaron cerca de 24 heridos.

Vista e los destrozos causados en el centro de Beirut tras un bombardeo por parte de Israel poco después de que el ejército emitiera una orden de evacuación para el lugar. Al menos seis personas murieron y otras 24 resultaron heridas este miércoles en dos bombardeos israelíes contra edificios en Beirut, lo que eleva a siete el número de ataques ocurridos dentro de la capital desde el inicio de las hostilidades hace más de dos semanas.

Vista e los destrozos causados en el centro de Beirut tras un bombardeo por parte de Israel poco después de que el ejército emitiera una orden de evacuación para el lugar. Al menos seis personas murieron y otras 24 resultaron heridas este miércoles en dos bombardeos israelíes contra edificios en Beirut, lo que eleva a siete el número de ataques ocurridos dentro de la capital desde el inicio de las hostilidades hace más de dos semanas.

Foto:

EFE / Edgar Gutiérrez

Este miércoles, ataques aéreos israelíes se registraron en distintos puntos de la capital libanesa y dejaron un saldo de 17 fallecidos. Según informes de las autoridades locales, los ataques tuvieron como objetivo los distritos de Zkak Blat, Basta Tahta y Bashura, en Beirut.

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Vista general del complejo de la Embajada de Estados Unidos tras un presunto ataque con misiles en Bagdad, Irak, el 14 de marzo de 2026, en medio de la escalada militar que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, iniciada el 28 de febrero. La misión estadounidense no hizo comentarios inmediatos sobre el incidente. (Estados Unidos, Bagdad)

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Israel atacó este viernes los alrededores de una manifestación de apoyo a Palestina en la que se encontraban miles de personas en el centro de Teherán, entre ellas el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani. 

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En las últimas horas se compartieron imágenes en las redes sociales en donde se ve cómo un edificio residencial colpasó tras ser impactado por un misil en la localidad de Bashura. Este se suma a otros ataques aéreos en la zona durante este miércoles.

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Operación de Israel en Líbano

Según informó el Ministerio de Salud Pública del Líbano, al menos seis civiles murieron y otros 24 resultados heridos en dos ataques aéreos israelíes contra Beirut. La entidad local indicó que el balance es preliminar y los equipos de rescate recuperaron los cuerpos en el lugar, mientras se realiza la identificación de las víctimas mediante pruebas de ADN.

Los ataques formarían parte de una expansión de operaciones de Israel en Líbano, que tendrían por objetivo neutralizar las amenazas de Hezbollah que afectan a las comunidades del norte de Israel.

Ataque de Israel contra Beirut
Bombardeos de Israel en la capital de Líbano

Bombardeos de Israel en la capital de Líbano

En los últimos días, el nuevo ministro de Defensa israelí Katz lanzó un ultimátum directo al presidente libanés, Joseph Aoun: "Advertí al presidente de Líbano (Joseph Aoun) que si el gobierno libanés no sabe cómo controlar el territorio e impedir que Hezbolá amenace a las comunidades del norte y dispare hacia Israel, tomaremos el territorio y lo haremos nosotros mismos", sentenció el funcionario en un comunicado.

Hasta el 11 de marzo, se registraron en Líbano 570 muertos, más de 1.440 heridos y unos 759.000 desplazados debido a los ataques. Por otro lado, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) estimó que unos 3,2 millones de personas se encuentran desplazadas dentro de Irán por la guerra. Su evaluación preliminar indica que las familias dejaron sus hogares a causa de los bombardeos oscilan entre 600 mil y 1 millón. Gran parte han huido de Teherán y grandes centros urbanos hacia zonas rurales del norte.

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