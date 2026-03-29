Impactante accidente: un patrullero quedó incrustado en una pizzería tras chocar contra un colectivo

Un violento accidente de tránsito se produjo este domingo por la mañana en el barrio porteño de Constitución , cuando un patrullero y un colectivo colisionaron de manera brutal, provocando al menos ocho heridos y serios daños materiales.

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El impacto fue de tal magnitud que el móvil policial terminó incrustado dentro de una pizzería de la zona , mientras que el colectivo quedó sobre la vereda con su parte frontal completamente destruída.

El hecho ocurrió alrededor de las 7.40 en la avenida San Juan al 1300, en las inmediaciones del cruce con Luis Sáenz Peña. Según reconstrucciones preliminares, el patrullero circulaba a alta velocidad en el marco de una persecución policial y llevaba la sirena encendida al momento del choque.

“Escuché que la sirena del patrullero venía muy fuerte y en eso sentí el impacto” , relató una testigo, quien además detalló que vio cómo sacaban a uno de los efectivos en camilla.

UN PATRULLERO QUEDÓ INCRUSTADO EN UNA PIZZERÍA DE CONSTITUCIÓN TRAS CHOCAR CONTRA UN COLECTIVO Ocurrió esta mañana en el cruce de San Juan y Sáenz Peña. Dónde fue: https://t.co/lMezJZ6Hn3 (+) en Clarín: https://t.co/Wb3RzDb0wH pic.twitter.com/Sf2SP6lSA9

Por su parte, el dueño de la pizzería, que funciona hace 36 años en el barrio, manifestó su consternación al llegar al lugar: “Me acabo de enterar, todavía no caigo; nunca me había pasado” .

El operativo de emergencia contó con la intervención del SAME, Bomberos y la Policía de la Ciudad, quienes asistieron a los heridos, entre los que se encontraban efectivos policiales y pasajeros del colectivo.

Analizarán las cámaras de seguridad

Según los primeros informes médicos, los policías que conducían el patrullero fueron trasladados al Hospital Británico, mientras que la chofer del colectivo y los ocupantes de una Renault Duster -también involucrada en la secuencia- fueron derivados al Hospital Rivadavia.

Las autoridades informaron que una cámara de seguridad registró el momento del accidente, lo que será clave para determinar las responsabilidades bajo la intervención de la UFLA Norte.