Lanzaron un colecta para repatriar a Serena Andreatta, la argentina que murió en un vuelco en Australia

Familiares y amigos de Serena Andreatta comenzaron una colecta solidaria para reunir fondos y poder repatriar los restos de la joven argentina que murió en un accidente de tránsito en Australia . La rosarina tenía 26 años y desde 2023 se encontraba viajando por distintos países del mundo junto a sus amigas.

Se volvió viral por colarse accidentalmente en un desfile en la playa durante el Australia Fashion Week

Quién era Serena Andreatta, la argentina que murió en el vuelco de un colectivo en Australia

El choque ocurrió el 14 de mayo en el estado de Queensland, cuando el micro turístico en el que viajaba volcó sobre la autopista Bruce, a la altura de Gumlu. Serena fue la única víctima fatal del accidente , mientras que otros 17 pasajeros sufrieron heridas, tres de ellos de gravedad.

Serena murió luego de ser trasladada a un hospital producto de las lesiones sufridas en el impacto. Una de sus amigas permanece internada. Tras el accidente, una pasajera contó que una amiga de Serena la buscaba desesperadamente entre los asientos. “Estaba tres filas delante mío y no se movía” , relató.

A una semana del hecho, familiares y amigos lanzaron una campaña para lograr cubrir los gastos de lo que es el traslado y el sepelio en la Argentina: “La semana pasada, la vida de muchos de nosotros cambió para siempre” .

Quien lidera la colecta es Valentina Accardi, amiga de Serena y con quien viajaba al momento del hecho: “En medio de este dolor, abro esta campaña para no dejar sola a su familia, quienes se encuentran muy lejos y necesitan viajar de urgencia a Australia” .

En la descripción de la donación, se remarca que los fondos “se utilizarán para cubrir los billetes de avión y gastos de la familia aquí, así como los elevados costes funerarios y los trámites necesarios para la repatriación de Sere a Argentina”.

Serena Andreatta, la joven argentina que murió tras el vuelco de un colectivo en Australia Serena Andreatta, la joven argentina que murió tras el vuelco de un colectivo en Australia Redes sociales

La ciudadana argentina había construido en los últimos años una vida marcada por los viajes, el trabajo remoto y la experiencia de vivir en distintos países. Había estudiado una tecnicatura en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Nacional de Rosario y en 2023 decidió emigrar a Italia para comenzar una nueva etapa.

Según reflejaban sus redes sociales y su perfil profesional en LinkedIn, Andreatta trabajó primero como moza en la región italiana de Lombardía y luego como recepcionista en hoteles. Más adelante lanzó un emprendimiento remoto vinculado a la asesoría para obtener ciudadanía italiana, actividad que le permitió sostener un estilo de vida nómade.