"No saben cuánto los extrañaba": el emotivo mensaje de Juan Cruz Yacopini

El mendocino Juan Cruz Yacopini compartió en las últimas horas una imagen que se difundió en las redes sociales. El piloto se encuentra en medio de su recuperación tras el accidente sufrido en diciembre de 2025.

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Ahora Juan Cruz volvió a colocarse su tradicional overol de carreras durante un emotivo reencuentro con el equipo Toyota Gazoo Racing. La publicación fue acompañada por un mensaje de agradecimiento hacia quienes lo acompañaron durante los meses más difíciles.

“ Qué bien me hizo volver a verlos. No saben cuánto los extrañaba . Reencontrarme con ustedes y volver a compartir juntos fue un momento muy emocionante para mí”, escribió Yacopini en su cuenta oficial de Instagram.

En las imágenes difundidas por el piloto mendocino se lo puede ver nuevamente vestido con su característico overol de competición, rodeado por integrantes del equipo Toyota Gazoo Racing . El posteo rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y emoción de parte de sus seguidores y colegas.

La publicación también generó miles de reacciones positivas entre seguidores del rally y del automovilismo argentino, que acompañan desde hace meses la evolución del piloto.

Juan Cruz Yacopini volvió a ponerse el overol Juan Cruz Yacopini volvió a ponerse el overol. Instagram / @juanxyacopini

La recuperación de Juan Cruz Yacopini tras el accidente

Yacopini continúa transitando un largo proceso de recuperación luego del accidente que sufrió a fines de 2025 y que generó gran preocupación en el ambiente deportivo. En ese contexto, el reencuentro con su equipo y el hecho de volver a vestir el overol de competición fueron interpretados como un símbolo de fortaleza y esperanza de cara a su regreso definitivo a la actividad.

“En momentos así uno entiende que nadie sale adelante solo. Se sale gracias a la fuerza de un equipo, al abrazo de los amigos y al amor incondicional de la familia”, expresó el piloto.

Además, agregó: “Gracias por empujar conmigo incluso en los días más difíciles”.