Dos ciudades mendocinas, entre las 10 mejores del país: cuáles son y por qué las eligieron

El informe evaluó 43 ciudades a través de 17 indicadores y posicionó a la Ciudad de Mendoza y a Godoy Cruz en el top ten. Qué se midió.

La Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz resaltan en su posicionamiento a nivel nacional al ubicarse en el tercer y el décimo puesto, respectivamente, del Primer Índice de Ciudades Argentinas, elaborado por la consultora Enclave. El ranking, que analizó el desempeño de 43 ciudades del país mediante 17 indicadores vinculados al desarrollo económico, la cohesión social y la calidad del hábitat urbano, otorgó a la capital mendocina un puntaje de 65 sobre 100, quedando solo por detrás de Bahía Blanca y Córdoba.

Turismo y turistas en plaza Independencia de Mendoza Lanzan app que conecta hoteles mendocinos con agencias de viaje: cómo funciona y cuánto se puede ahorrar. Foto: Imagen ilustrativa. Los Andes

El informe, también, destacó a la Ciudad por su desempeño en variables clave que impactan directamente en la calidad de vida. Es que la Ciudad de Mendoza se posicionó en el primer lugar en el índice de Espacio Público, que mide la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes por habitante, y alcanzó el tercer puesto tanto en Conexión física, relacionada con la accesibilidad a través de rutas y vuelos, como en Oferta de ocio, que contempla la disponibilidad de cines, teatros y restaurantes.

Resultado de un trabajo sostenido Estos resultados reflejan el trabajo sostenido que la Ciudad viene desarrollando para ofrecer mejores condiciones tanto a sus vecinos como a quienes la visitan a diario. La planificación urbana, la inversión en infraestructura y la promoción de espacios de encuentro han sido pilares fundamentales en una administración que busca consolidar una ciudad moderna, accesible y con identidad.

En esta línea se había expresado el intendente Ulpiano Suarez en su discurso anual, donde remarcó el sentido y rumbo de la gestión: “Trabajamos para construir una ciudad que funcione mejor y que, además, lidere un proceso de transformación para toda Mendoza, con una proyección cada vez más fuerte a nivel nacional e internacional”.