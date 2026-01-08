8 de enero de 2026 - 11:52

Una intensa nevada sorprendió al campamento base del Aconcagua y cerraron el ingreso al Parque

El campamento Plaza de Mulas, el más importante del Parque Provincial Aconcagua, amaneció este jueves cubierto de nieve y ofreciendo una postal impactante.

image
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tras una intensa nevada que superó los 30 centímetros, el campamento Plaza de Mulas, el más importante del Parque Provincial Aconcagua, amaneció este jueves cubierto de nieve y ofreciendo una postal impactante.

Leé además

Cerro Aconcagua.

Veteranos de Malvinas en el Aconcagua

Por Ángel Ernesto Tetilla
La fachada del nuevo Aconcagua Arena. 

Una inversión privada superior a US$ 5 millones busca transformar el Aconcagua Arena y su entorno

Por Redacción Economía

Debido a la escasa visibilidad, los andinistas y el personal del parque permanecen resguardados en sus refugios, a la espera de una mejora en las condiciones meteorológicas.

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente informaron que los guardaparques se encuentran inspeccionando y gestionando la situación en cada uno de los campamentos, desde el ingreso al parque hasta la cima, con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de los visitantes.

Así estaba ayer el campamento Plaza de Mulas

image

Así amaneció hoy el campamento Plaza de Mulas

image

A pesar del escenario climático adverso, el espíritu de expedición continúa intacto entre los andinistas, que aguardan una ventana de buen tiempo para retomar las actividades y seguir disfrutando de la majestuosidad del Aconcagua.

Tras esto, comunicaron que el ingreso al Parque Provincial Aconcagua se encuentra cerrado debido al temporal Esta decisión fue tomada a raíz de las fuertes lluvias, que elevan los riesgos de aludes de barro. Además, las bajas temperaturas incrementan el peligro de hipotermia para los visitantes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/energiayamb_mza/status/2009275579556565224?s=46&partner=&hide_thread=false
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Primer fallecido de la temporada en el Aconcagua: era de origen ruso.

Murió un montañista ruso a metros de la cumbre del Aconcagua

Por Redacción Policiales
ANMAT alertó sobre el uso de un tornillo falsificado utilizado en cirugías traumatológicas.

ANMAT alertó sobre el uso de un tornillo falsificado utilizado en cirugías traumatológicas

Por Redacción Sociedad
ni carlos paz ni mina clavero: el pueblo tranquilo para pasar el verano en cordoba

Ni Carlos Paz ni Mina Clavero: el pueblo tranquilo para pasar el verano en Córdoba

Por Andrés Aguilera
Impactante video: tomaba una gaseosa en la vereda y le cayó un vidrio en la cabeza.

Impactante video: tomaba una gaseosa en la vereda y le cayó un vidrio en la cabeza

Por Redacción Sociedad