Una intensa nevada sorprendió al campamento base del Aconcagua y cerraron el ingreso al Parque

Tras una intensa nevada que superó los 30 centímetros, el campamento Plaza de Mulas, el más importante del Parque Provincial Aconcagua, amaneció este jueves cubierto de nieve y ofreciendo una postal impactante.

Debido a la escasa visibilidad, los andinistas y el personal del parque permanecen resguardados en sus refugios, a la espera de una mejora en las condiciones meteorológicas.

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente informaron que los guardaparques se encuentran inspeccionando y gestionando la situación en cada uno de los campamentos, desde el ingreso al parque hasta la cima, con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de los visitantes.

Así estaba ayer el campamento Plaza de Mulas Así amaneció hoy el campamento Plaza de Mulas A pesar del escenario climático adverso, el espíritu de expedición continúa intacto entre los andinistas, que aguardan una ventana de buen tiempo para retomar las actividades y seguir disfrutando de la majestuosidad del Aconcagua.

Tras esto, comunicaron que el ingreso al Parque Provincial Aconcagua se encuentra cerrado debido al temporal Esta decisión fue tomada a raíz de las fuertes lluvias, que elevan los riesgos de aludes de barro. Además, las bajas temperaturas incrementan el peligro de hipotermia para los visitantes.

