Por el temporal, reprogramaron la apertura de la Laguna del Diamante

Reprogramaron para el viernes la apertura de la Laguna del Diamante, prevista para hoy, a raíz de un temporal de nieve que ponía en riesgo la seguridad de los visitantes.

"La apertura de Laguna del Diamante se ha reprogramado para mañana, viernes 9 de enero, debido al temporal que se desató en la madrugada de este jueves. La decisión busca resguardar la integridad de los visitantes", confirmó el Ministerio de Energía y Ambiente.

De todos modos, las autoridades provinciales y municipales aclararon que sí llevarán a cabo el acto formal en la Seccional Guardaparque Alvarado, pero no se permitirá el ingreso de visitantes debido a las acumulaciones níveas en la Laguna.

Como se había anunciado, el ingreso a la reserva natural será gratuito para todos los visitantes el día de la apertura.

La apertura, ahora definida para el 9 de enero, será posible una vez culminados los trabajos de despeje, mantenimiento y acondicionamiento del circuito de acceso , realizados por Vialidad Mendoza, que permitieron rehabilitar el camino de Alta Montaña luego de permanecer cubierto por nieve y hielo durante gran parte del año.

El circuito, de suelo natural, suele quedar intransitable entre ocho y nueve meses debido a las condiciones climáticas extremas, por lo que solo se habilita durante el verano y hasta comienzos del otoño.

Desde la Ruta Nacional 40 —último punto asfaltado— hasta la laguna, el recorrido total es de 64,6 kilómetros por caminos de tierra.

El tramo más exigente comprende 43 kilómetros entre la Seccional Guardaparque Alvarado y la Seccional Laguna, donde se encuentra el refugio El Cilindro, frente al espejo de agua.

La Laguna del Diamante se encuentra a 220 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mendoza, en el departamento de San Carlos, a 3.300 metros sobre el nivel del mar, en plena cordillera principal y a los pies del volcán Maipo, de 5.323 metros de altura. El tiempo estimado de viaje desde la capital provincial es de aproximadamente cuatro horas.

Durante la temporada 2026 se podrán realizar actividades como senderismo, pesca deportiva, ciclismo, picnic, acampe y andinismo, según la modalidad de ingreso elegida.

En todos los casos, es obligatorio adquirir la entrada previamente a través del sistema online de Áreas Naturales Protegidas.

El costo del ticket es de $3.500 para residentes de San Carlos y $7.000 para púbico en general.

Para sacar la entrada hay que ingresar a la web de Áreas Naturales Protegidas, verificar que hay disponibilidad y luego pagar.

El ingreso diario será:

De 7 a 17 para visitas por el día

Hasta las 19 para quienes pernocten

Este cronograma rige hasta el 28 de febrero. En marzo, el ingreso será de 8 a 16 para visitas diurnas y hasta las 18 para acampe. Los martes, por relevo de personal, el ingreso comienza a las 13.

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente recuerdan que se trata de un ambiente agreste, sin proveeduría, por lo que se recomienda asistir con provisiones, agua suficiente, vestimenta adecuada para Alta Montaña, protección solar y respetar estrictamente las indicaciones del personal de Guardaparques.

Está prohibido ingresar con mascotas, armas y motos enduro, hacer fuego fuera de los lugares habilitados, circular fuera de los caminos permitidos, dejar residuos o dañar la flora y fauna del lugar.