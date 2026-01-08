8 de enero de 2026 - 18:42

Ahora denuncian graves irregularidades en Bomberos Voluntarios de Palmira y piden intervención oficial

Un grupo de socios, ex directivos y bomberos activos y retirados presentó una denuncia ante Personas Jurídicas por presuntas anomalías institucionales, administrativas y estatutarias y aseguran que el cuartel perdió operatividad, que hubo procesos eleccionarios “amañados” y maltratos, y reclaman medidas urgentes.

Por Enrique Pfaab

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Palmira quedó en el centro de una fuerte controversia institucional luego de que un grupo de socios, ex integrantes de la Comisión Directiva y bomberos —tanto del cuerpo activo como retirados— presentaran una denuncia formal ante la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza. Según sostienen, la entidad arrastra desde hace años “graves irregularidades”.

Los denunciantes afirmaron que la situación fue advertida y reclamada en reiteradas oportunidades sin respuestas concretas. Señalaron que los últimos planteos se suman a una larga lista de pedidos previos que no tuvieron solución y que el contexto actual incluye incluso la pérdida de operatividad del cuartel, algo que consideran particularmente grave porque impacta en la seguridad de Palmira y zonas de influencia.

Entre los puntos detallados en la presentación sobresalen denuncias por “procesos eleccionarios irregulares y amañados”, así como episodios de “malos tratos, presiones, amenazas y agresiones” hacia bomberos y socios que intentaron cuestionar la conducción o exigir transparencia.

Paralelamente, el grupo denunciante informó que se encuentra elaborando un petitorio dirigido al Municipio, con el objetivo de que las autoridades locales tomen conocimiento formal de la situación, actúen dentro de sus competencias y adopten medidas urgentes frente al estado institucional del cuartel.

Según expresaron, el objetivo de este paso es estrictamente institucional: restablecer la legalidad, garantizar transparencia, normalizar la entidad y proteger tanto a la comunidad como a los integrantes del cuerpo de bomberos voluntarios. También anticiparon que continuarán aportando documentación y confían en una intervención rápida de Personas Jurídicas y del Municipio.

Esta presentación se suma a otra denuncia realizada hace apenas una semana, cuando asociaciones de bomberos voluntarios de siete departamentos acusaron irregularidades en la Federación Mendocina, denunciaron mandatos vencidos desde 2018, falta de balances durante cinco años y solicitaron la conformación de una comisión normalizadora. En ese contexto, el caso Palmira se proyecta como parte de una crisis más amplia dentro del sistema de bomberos voluntarios de la provincia.

