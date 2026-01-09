Motociclistas estadounidenses se accidentaron en la vieja Ruta 40 y fueron asistidos por el intendente de San Carlos

Morillas, el intendente de San Carlos, auxilió a una pareja de turistas estadounidenses tras un accidente en la Ruta 40 vieja.

Personal policial y de emergencias asistió a una pareja de turistas tras el accidente ocurrido sobre la Ruta 40 vieja, San Carlos.

El intendente Alejandro Morillas colaboró en las primeras maniobras de auxilio hasta la llegada de la ambulancia y el traslado del herido.

El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, asistió a una pareja de turistas estadounidenses que sufrió un accidente de tránsito cuando regresaba del acto de apertura de la temporada de la Laguna del Diamante.

El hecho ocurrió durante la tarde del jueves sobre la ruta 40 vieja, en las inmediaciones de la zona conocida como La Isla, en un contexto de lluvias persistentes y bajas temperaturas.

San carlos Personal policial y de emergencias asistió a una pareja de turistas tras el accidente ocurrido sobre la Ruta 40 vieja, San Carlos. Gentileza Al llegar al lugar, observó a un hombre recostado sobre el asfalto y a una mujer que lo acompañaba, ambos de nacionalidad estadounidense. El intendente, se identificó frente a ellos como su profesión e inició las primeras maniobras de auxilio, mientras un integrante de su equipo buscó señal telefónica para dar aviso al Servicio Coordinado de Emergencias. Minutos después arribaron una ambulancia y personal policial.