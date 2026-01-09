9 de enero de 2026 - 12:33

Motociclistas estadounidenses se accidentaron en la vieja Ruta 40 y fueron asistidos por el intendente de San Carlos

Morillas, el intendente de San Carlos, auxilió a una pareja de turistas estadounidenses tras un accidente en la Ruta 40 vieja.

El intendente Alejandro Morillas colaboró en las primeras maniobras de auxilio hasta la llegada de la ambulancia y el traslado del herido.

Personal policial y de emergencias asistió a una pareja de turistas tras el accidente ocurrido sobre la Ruta 40 vieja, San Carlos.

Por Gisel Guajardo

El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, asistió a una pareja de turistas estadounidenses que sufrió un accidente de tránsito cuando regresaba del acto de apertura de la temporada de la Laguna del Diamante.

El hecho ocurrió durante la tarde del jueves sobre la ruta 40 vieja, en las inmediaciones de la zona conocida como La Isla, en un contexto de lluvias persistentes y bajas temperaturas.

San carlos
Personal policial y de emergencias asistió a una pareja de turistas tras el accidente ocurrido sobre la Ruta 40 vieja, San Carlos.

Al llegar al lugar, observó a un hombre recostado sobre el asfalto y a una mujer que lo acompañaba, ambos de nacionalidad estadounidense. El intendente, se identificó frente a ellos como su profesión e inició las primeras maniobras de auxilio, mientras un integrante de su equipo buscó señal telefónica para dar aviso al Servicio Coordinado de Emergencias. Minutos después arribaron una ambulancia y personal policial.

Asistencia médica y traslados

El motociclista fue trasladado en primera instancia al Hospital Tagarelli y posteriormente derivado al Hospital Scaravelli. Durante el traslado, el intendente acompañó al herido en la ambulancia. Según se informó oficialmente, las personas accidentadas se encuentran fuera de peligro, aunque el hombre presenta múltiples fracturas en costillas, hombro y clavícula.

