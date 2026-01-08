Día del Gauchito Gil: por qué se celebra el 8 de enero, los milagros mendocinos y su historia fuera de la ley

De acuerdo con la leyenda, el Gauchito Gil era un peón rural que fue perseguido por desertar del Ejército y por ayudar a los más necesitados. Antes de morir, le dijo a su verdugo que rezara por él, ya que su hijo estaba gravemente enfermo. Cuando el soldado cumplió la promesa, el niño se salvó, dando origen a la devoción popular.

Por ese motivo, cada 8 de enero , miles de fieles en todo el país —y especialmente en Corrientes— lo recuerdan como un santo popular , dejando banderas rojas, velas y ofrendas en santuarios y a la vera de las rutas, para pedir o agradecer favores.

Además del altar en Corrientes , el Gauchito Gil tiene sus santuarios y postas a lo largo y ancho de todo el país . En Mendoza , por ejemplo, los dos más importantes se encuentran en Rivadavia y en Tupungato , en la zona de Los Cerrillos.

“Somos devotos del Gauchito Gil desde siempre, es algo que viene e mi papá que también lo era. Y aunque otros años hemos ido a Corrientes, ayer no pudimos hacerlo porque los pasajes están muy caros y el auto que tenemos aún no tiene la transferencia hecha. Pero hace dos semanas fuimos a verlo a Rivadavia”, cuenta Florencia (27), quien vive en Luján de Cuyo y es devota del Gauchito Gil desde siempre.

“Nosotros tenemos familia en Chaco, por lo que hemos viajado seguido también a ver su altar en el Norte. Mi papá falleció hace 12 años, pero siempre iba a verlo y a cumplir sus promesas”, cuenta la joven a Los Andes.

image

Los pedidos y milagros del Gauchito Gil

En épocas de crisis y malaria social y económica, la mayoría de los pedidos que recibe Antonio Mamerto Gil Núñez tienen que ver con un volantazo para enderezar el rumbo y salir de la pobreza. No obstante, los pedidos también tienen que ver con cuestiones de salud, y sus fieles no dudan en asegurar que el Gauchito Gil es muy cumplidor con sus fieles.

“Yo tengo una sobrinita con discapacidad, no camina. Ella ha estado muy grave, pero le pedimos al Gauchito y se mejoró. También me tocó con mi hermana, quien hace menos de 3 meses estaba embarazada y perdió a su bebé. Pero no pudo expulsarlo durante 10 días, estuvo muy grave y en terapia intensiva. Le pedimos al Gauchito Gil y salió bien, por eso vamos a agradecerle cuando podemos”, rememora Flor.

La historia de Paola Carrizo (38) y su devoción con el Gauchito Gil es de esas de “creer o reventar”. “Hace 7 años soy devota. Al Gaucho lo escuché nombrar durante toda la infancia por una vecina que era muy creyente de él. Pero en mi familia siempre fuimos todos muy catolicos, por lo que nunca le habíamos prestado atención”, recapitula la mujer.

Pero todo comenzó a cambiar cuando Pao tenía 31 años. “Me quedé embarazada, y mi hijo nació ciego de un ojo, tiene una afección en el ojito derecho y era de esas enfermedades complejas, de una en un millón. El papá de mi nene creía mucho en el Gauchito Gil, pero yo no estaba bien con él. Cuando mi bebé nace me dicen que tiene esa complicación con la posibilidad concreta de que se le pasara al otro ojo. Entonces empezamos los estudios neurológicos, todas cosas nuevas para mí y estaba con mucho miedo”, recapitula la mendocina, quien recuerda que, donde fuera o estuviera, siempre me encontraba con estampitas del Gauchito Gil.

“Y en ese momento me enojé muchísimo con el Gaucho, porque yo tenía problemas. Y en el peor momento de mi vida, sentía que me dejaba sola. Entonces lo puteé en voz alta, casi a los gritos. Sentía que él no me cumplía y me dio bronca porque era una causa justa lo que yo le pedía. Un día estaba saliendo para ir a hacer unos estudios que eran claves y me encuentro un tapiz del Gauchito Gil. Andaba sola con mi bebé, lo acomodé en el huevito, lo veo al Gaucho plasmado y le grité enojada porque no me ayudaba. En ese momento le dije que si yo iba al médico y volvía con buenas noticias, prometía serle fiel toda la vida. Nunca había pedido algo tan importante”, destaca la mujer, quien vive en Guaymallén.

image

Ese día Paola llevó a su hijo -”Torito”- al médico, y el miedo y los nervios se apoderaron de ella durante las casi 4 horas de espera que tuvo en el hospital. Pero, cuando volvieron a evaluar al niño y los especialistas tuvieron los resultados -según relata ella-, no podía creer lo que escuchaba.

“Un neurocirujano muy conocido del hospital se pone a ver con los estudios y, el con cara muy seria y yo muy asustada, me dice: ‘Estos estudios no pueden ser del mismo niño’. O sea, los dos sabíamos que eran de mi hijo los dos estudios, pero él me dijo que parecían de dos niños distintos. Me dijo que todo lo que le habían diagnosticado a mi hijo antes, ya no se lo veía. No tenía ninguna afección, nada. Me dijo que lo que le pasa es que no le entra luz en uno de los ojos, pero ve perfecto. Al día de hoy, ¡el Torito ve a colores!”, agrega emocionada, y se le entrecorta la voz, la mujer que tiene un emprendimiento de pizarras y las vende en ferias.

“Yo le pedí a la Virgen, a Dios, fui a los Mormones, a los Testigos de Jehová. La única vez que le pedí a alguien enojada fue a él, al Gauchito. Cuando volví del médico ese día, era como que el Gauchito Gil me estaba esperando. Y me arrodillé, lloraba y lo abrazaba”, rememora la mujer.

“¡Más vale que creo en Dios, en la Virgen y en un montón de cosas! Pero él, el Gauchito Gil me cumplió. Antes de esto había tenido la posibilidad de ir a Corrientes, de conocer el santuario cuando tenía 29 o 30 años. Fui a acompañar a mi papá, pero no creía. El segundo viaje ya fue con mi hijo y con el milagro concedido, a agradecer. Al principio no entendía por qué la gente se volvía tan loca, pero te juro que hoy lo entiendo”, concluye Pao, que viajó a Corrientes por última vez hace 3 años. Pero que es asidua visitante del altar en Rivadavia.

“Este año no pude ir a Corrientes, pero es el primero en que le fallo al Gauchito. Realmente no teníamos como viajar y, hasta último momento, estuvimos buscando a gente que saliera de Mendoza. Yo estoy vivo gracias a él, porque sufrí un accidente de tránsito hace 14 años y él me salvó. Mis padres le pidieron todos los días al Gauchito Gil que me salvara mientras estuve en terapia intensiva. Y, cuando salí, ellos me llevaron a Corrientes a agradecerle. Desde entonces, hemos ido todos los años, aunque ahora no pudimos. Pero fuimos a Rivadavia”, repasa Manuel (37), otro devoto del Gauchito Gil y quien vive en Las Heras.

“Nadie sabe con seguridad la historia del Gauchito porque cada generación cuenta lo suyo. Para nuestra familia, el Gauchito es un santo justiciero, un santo de los trabajadores, un santo humilde, un santo de las pampas. Al Gauchito se le puede prometer o pedir sin prometer, pedir desde el corazón y con Fe y el Gauchito te escucha, te cumple y no te pide nada a cambio. Es un santo que esta con dios”, aseguró Celi, quien fundó el santuario del Gauchito Gil del barrio Padre Carlos Mugica, de Retiro (Buenos Aires).

“A veces se asocia al Gauchito Gil y a San La Muerte con la maldad, con lo delictivo, pero es el hombre el que hace y deshace en esta tierra; el santo no, porque viene de Dios. El Gauchito, San La Muerte, Lemanjá, o la Virgen de Guadalupe, estando dentro o fuera de la Iglesia Católica, siempre van a ser santos porque están en todas partes y el cielo es para todos”, sintetizó Celi.

Quién fue el Gauchito Gil y por qué se lo identifica con el color rojo

Quienes veneran al Gauchito Gil, encienden una vela roja cada 8 de enero en todo el país, y también en Paraguay y otros países. Al igual que la vela, el rojo es el color que lo identifica; y que sobresale en las estampitas y los miles de santuarios que uno encuentra por las rutas argentinas: en su vincha, en su pañuelo, en su poncho y en su cinturón; el rojo es el que predomina. Al igual que en el techo del altar y en los trapos y decenas de pañuelos que rodean cada uno de estos espacios. Antonio Mamerto Gil Nuñez, conocido popularmente como el Gauchito Gil, es uno de los íconos paganos con más fieles en Argentina. Y a quien cada 8 de enero se lo honra de manera especial. El rojo es el color que lo identifica, por sus prendas de vestir y accesorios, y también por lo apasionado de sus actos de justicia popular.

Antes de convertirse en este ícono de devoción popular y santificado por el mismo pueblo, el Gauchito Gil fue un gaucho justiciero y cumplidor, y cuya imagen fue fundamental para los desprotegidos; siempre de acuerdo a los relatos y a la leyenda popular. Sin importar la procedencia, el status social, el nivel de instrucción o el compromiso con la “religión oficial”; Antonio Mamerto Gil Nuñez siempre ha tenido fieles en todo el país. Y es que todos conocemos a alguien que alguna vez le pidió algo al Gauchito, y que -cada vez que pasa por cualquiera de sus altares ruteros- hace sonar su bocina para demostrar su devoción.

Cada 8 de enero, las manos de miles de devotos se decoran con una cinta roja donde se puede leer: “Gracias, Gauchito”. Y cada uno de los altares del Gauchito Gil en el país se llena de fieles que se acercan para demostrarle su devoción (la mayor asistencia se da en Mercedes, Corrientes). Son esos mismos altares donde, a diario -sin importar si es 8 de enero o no-, la gente detiene su vehículo para bajarse en el lugar, encender una vela (roja, por supuesto), dejarles algunos cigarrillos o hasta “convidarle” un trago de vino.

Antonio Mamerto Gil Nuñez no está reconocido como santo por la Iglesia Católica. Sin embargo, esto no quita la devoción que le rinden miles de fieles; ni los pedidos y favores que se le atribuyen.

Soldado de la Guerra de la Triple Alianza y desertor

La historia del Gauchito Gil ha sido transmitida de generación en generación, de boca en boca entre sus devotos; y siempre con relatos que enaltecen su figura y sus “milagros” o favores. Entre los datos validados documentalmente por la historia, se sabe que Antonio Mamerto Gil Nuñez nació en Mercedes, provincia de Corrientes (donde está su principal altar y se concentra el fuerte de sus fieles cada 8 de enero), el 12 de agosto de 1847. Los relatos que reconstruyen su historia lo definen como un peón rural, que disfrutaba de los bailes y fiestas. La celebración popular que más disfrutaba Gil Nuñez era la de San Baltazar, un santo cambá devoto de San La Muerte, caracterizado por su manejo del facón.

Tras participar -con pesar y sin tener otra alternativa- de la Guerra de la Triple Alianza, Antonio Mamerto Gil Nuñez fue reclutado para las milicias que combatían a los Federales. “La leyenda cuenta que Ñandeyara, el dios guaraní, se le apareció en los sueños y le dijo: ‘no quieras derramar sangre de tus semejantes’. El Gauchito no lo dudó más y desertó del Ejército. Esa rebeldía, y conquistar a la mujer que pretendía un comisario, fueron algunos de los motivos de su sentencia de muerte. Le siguieron otras desobediencias intolerables para el poder de turno: se ganó el amor y la complicidad de la peonada correntina que lo empezó a conocer como a un justiciero, como a un héroe que protegía a los humildes, que robaba a los ricos para darle a los pobres, que vengaba a los humillados y que sanaba a los enfermos. El pueblo lo protegió, lo alimentó y lo cuidó hasta que lo capturaron”, detalla un artículo del Ministerio de Cultura de la Nación referido a su figura.

8 de enero, día del Gauchito Gil

Ya viviendo fuera de la ley, el Gauchito Gil dedicó gran parte de sus días a sortear las emboscadas y operativos que tenían un único objetivo: dar con él. Su cabeza ya tenía precio, y era el desertor más buscado de la época.

Así fue como un día cayó en manos de la milicia que lo buscaba desesperadamente. Fue mientras dormía una siesta para recuperarse de una noche de juerga en honor al ya mencionado San Baltazar. Los dos amigos que lo acompañaban fueron ultimados a balazos, pero los disparos que tenían como objetivo al Gauchito no cumplieron su cometido. Se dice que los proyectiles impactaron contra un amuleto de San La Muerte que llevaba colgado del cuello.

Esta secuencia tuvo lugar un 8 de enero. De 1874, según algunos; de 1878, de acuerdo a otros relatos. Pero lo cierto es que fue un 8 de enero cuando Antonio Mamerto Gil Nuñez comenzó a convertirse en este ícono santificado por el pueblo.

Luego de capturarlo y de percatarse -con asombro- de que las balas no habían impactado contra su cuerpo, los milicianos procedieron a trasladar a Gil Nuñez a la ciudad correntina de Goya donde debería ser juzgado como desertor. Pero durante el viaje, los integrantes de las tropas cambiaron de idea y decidieron colgar al prisionero de un árbol, dejándolo boca abajo. Ese fue el momento más impactante del relato popular: la orden de los superiores era la de degollar a Gil Nuñez, pero nadie se animaba a hacerlo (los propios soldados tenían orígenes humildes y respetaban al Gauchito).

Luego de una serie de idas y vueltas, fue el coronel Velázquez quien -siguiendo órdenes de su superior y sin demasiadas alternativas- realizó el corte en su cuello con un facón. El mismo relato popular cuenta que la sangre del Gauchito brotó con violencia y cayó como una catarata (por supuesto, roja); y que ni bien tocó la tierra, la sangre fue absorbida en el acto. Fue en ese mismo momento en que nació el mito popular, y el propio Velázquez -su verdugo- se convirtió en su primer devoto.

“Con la sangre de un inocente se curará a otro inocente”, cuentan que fueron las últimas palabras del Gauchito a Velázquez antes de ser asesinado. Y en los minutos posteriores a su asesinato, se dice que ocurrió el primer milagro. “El coronel, luego de entregar a las autoridades la cabeza de Antonio Gil Nuñez, se fue a su casa y al llegar encontró moribundo a su hijo. En la desesperación recordó las palabras del gaucho y cabalgó a toda velocidad hasta la zona donde habían enterrado el cuerpo (NdA: de Gil Nuñez) y puesto una cruz de ñandubay. Juntó los restos de la tierra todavía húmeda por la sangre, untó a su hijo con ella y ocurrió el milagro”, detalla el artículo del Ministerio de Cultura publicado en 2020.