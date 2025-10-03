"La Masacre de Flores" llega al streaming bajo producción de Juan José Campanella: dónde y cuándo verla

Con el único sobreviviente del incendio intencional que asesinó a toda su familia, “La Masacre de Flores” llega a HBO Max . En formato de serie documental y producido por Juan José Campanella ("El secreto de sus ojos", "Metegol", "El hombre de tu vida"), el hombre contará cómo convivió con las amenazas del asesino de sus padres.

La película argentina sobre un exsicario que llegó a HBO Max

El rodaje de “La Masacre de Flores” llegó a su fin y promete reconstruir con detalle uno de los crímenes más estremecedores de la historia argentina. La historia sigue a Matías Bagnato, el único sobreviviente.

La producción es una colaboración entre Warner Bros. Discovery y 100 Bares. Con la dirección de Augusto Tejada y producción ejecutiva de Campanella. En tres episodios de 45 minutos , la serie no solo reconstruye los hechos conocidos como la Masacre de Flores, sino que también explora la resiliencia de Bagnato, mostrando cómo transformó su dolor en una fuerza de superación personal.

"La Masacre de Flores" fue uno de los crímenes más conmocionantes de la Argentina en la década de 1990. El 17 de febrero de 1994, en el barrio porteño de Flores, José Eduardo Emilio Vásquez prendió fuego intencionalmente la casa de la familia Bagnato como represalia por una deuda económica.

En el incendio murieron los padres de Matías, José y Alicia, sus dos hermanos menores Fernando y Alejandro y su primo Nicolás Bagnato. El único sobreviviente fue Matías, que en ese momento tenía 16 años.

Vásquez fue condenado a prisión perpetua, pero años más tarde quedó en libertad por beneficios judiciales. Durante ese tiempo, continuó hostigando a Matías con llamados, amenazas y seguimientos, lo que mantuvo vivo el recuerdo del crimen y sumó un componente de acoso persistente.

Los fallecidos en la masacre. Los fallecidos en la masacre. gentileza

La masacre no solo dejó una marca imborrable en la memoria colectiva, sino que convirtió Bagnato en un símbolo de resiliencia. Con el tiempo, se transformó en un referente en la lucha de familiares de víctimas de delitos violentos en Argentina, reclamando justicia y acompañando a otras personas en situaciones similares.

Cuándo se estrena "La masacre de Flores" en HBO Max

"La Masacre de Flores" ofrecerá archivo personal inédito de Matías, su testimonio y testimonios exclusivos de sus allegados y agentes claves en esta causa que conmovió a todo un país. Aún sin fecha confirmada, el documental se podrá ver recién en 2026 por HBO Max.