Charlotte Caniggia y Roberto Storino se casan después de siete años de relación: los detalles del casamiento

"No saben si en Argentina o en Europa, pero va a ser algo muy íntimo. No quieren canje", sumó. "Se casa Charlotte Caniggia con su novio Roberto. Ella es compañera mía en Polémica en el bar y nos pusimos a hablar del tema. Se casan este año", reveló la periodista.
Charlotte Caniggia y Roberto Storino están en pareja hace siete años, entre idas y vueltas, y se conocieron por un amigo en común. Durante una visita al streaming Olga, la mediática se refirió a la importancia de mantener la privacidad del vínculo: "No me copa esa gente que vende humo que son felices, yo soy feliz en privado. Qué me importa mostrar fotos con mi novio si estoy bien".
A la mitad de la relación, la hija de Mariana Nannis también habló sobre el noviazgo en la red y manifestó: "Trato de resguardar mi vida privada ya que, como saben, he vivido demasiada exposición en otras situaciones personales y familiares, por eso trato de resguardarme y alejarme de conflictos mediáticos".
"En lo personal me afecta que inventen sobre mi vida, sin preguntarme. Si bien resguardo mi intimidad, nunca me escondí ni oculté nada. Por eso aclaro y repito que estoy de novia hace tres años y les agradecería que no inventen cosas sobre mi vida porque me afecta en lo personal y laboral", agregó por aquel entonces.
Quién es el futuro esposo de Charlotte Caniggia
Roberto Storino es oriundo de San Miguel y fundó una empresa de alquiler de autos de lujo en Miami. "Soy empresario, soy solidario hasta donde puedo y emprendedor también. Todos los días uno arranca con cosas nuevas. Mi trabajo principal es la renta de autos", describió en el ciclo Distancia Social (Radio Colonia AM550) allá por 2020.
"Empecé con un amigo el año pasado cuando hicimos una campaña muy linda para un comedor. Juntábamos donaciones en las carreras del TC Mouras y de mi parte también colaboro con contacto y levantando el teléfono lo más que se puede", reveló en su momento.
Y expresó: "Realmente ayudar da mucha satisfacción. Saber que hay niños que no pueden comer o no tienen una frazada para taparte y saber que vos poder acercar, hace bien".