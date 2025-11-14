Charlotte Caniggia y Roberto Storino se casan después de siete años de relación: los detalles del casamiento

Charlotte Caniggia y Roberto Storino confirmaron que se casarán antes de fin de año. La ceremonia será íntima y no se descarta que sea en Argentina.

Charlotte Caniggia se casa con su novio antes de fin de año.

Charlotte Caniggia y su novio, Roberto Storino, darán el "sí" tras siete años juntos y se conocieron los detalles. Karina Iavícoli dio la información en Infama (América TV) tras hablar con la mediática y contó: "Van y vienen de la decisión, y lo van a hacer antes de fin de año".

"No saben si en Argentina o en Europa, pero va a ser algo muy íntimo. No quieren canje", sumó. "Se casa Charlotte Caniggia con su novio Roberto. Ella es compañera mía en Polémica en el bar y nos pusimos a hablar del tema. Se casan este año", reveló la periodista.

Charlotte Caniggia y Roberto Storino están en pareja hace siete años, entre idas y vueltas, y se conocieron por un amigo en común. Durante una visita al streaming Olga, la mediática se refirió a la importancia de mantener la privacidad del vínculo: "No me copa esa gente que vende humo que son felices, yo soy feliz en privado. Qué me importa mostrar fotos con mi novio si estoy bien".

A la mitad de la relación, la hija de Mariana Nannis también habló sobre el noviazgo en la red y manifestó: "Trato de resguardar mi vida privada ya que, como saben, he vivido demasiada exposición en otras situaciones personales y familiares, por eso trato de resguardarme y alejarme de conflictos mediáticos".

Charlotte Caniggia Charlotte Caniggia se casa con su novio antes de fin de año. web "En lo personal me afecta que inventen sobre mi vida, sin preguntarme. Si bien resguardo mi intimidad, nunca me escondí ni oculté nada. Por eso aclaro y repito que estoy de novia hace tres años y les agradecería que no inventen cosas sobre mi vida porque me afecta en lo personal y laboral", agregó por aquel entonces.