Charlotte Caniggia fue lapidaría al ser consultada por More Rial: "Patética la gorda"

Días atrás, More Rial anunció una nueva faceta en su carrera: revelar secretos de famosos. Su primer blanco fue el periodista Ángel de Brito , quien respondió con enojo. Luego, apuntó a Charlotte Caniggia, quien, tras un largo período alejada de las polémicas, salió a defenderse en redes sociales .

Morena Rial anunció que dará un giro en su carrera: "More investiga"

La hija de Jorge Rial aseguró que Caniggia tuvo una relación con su abogado, Alejandro Cipolla, también representante de su hermano, Alex Caniggia . Ante esto, Charlotte negó rotundamente la información: "Yo estoy en pareja hace 6 años, me parece muy feo que esté inventando cosas. Me parece que ella busca fama y ensuciar a gente siempre", afirmó.

Charlotte Caniggia le respondió en redes sociales a More Rial.

Charlotte Caniggia borró su posteo

Si bien la hija de Mariana Nannis no dejó rastros de su respuesta, Rial logró leerla y no se quedó callada. Le respondió por la misma plataforma, dejando claro que no la "provoque", al igual que hizo cuándo Yanina Latorre y el conductor de LAM se pusieron en su contra.