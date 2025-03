Así fue el increíble cumpleaños de Yanina Latorre: todas las fotos y su polémica torta

Yanina Latorre festejó su cumpleaños número 56 con una gran fiesta en la noche del domingo, rodeada de amigos, familiares y figuras del medio. Como no podía ser de otra manera, la panelista y conductora de Sálvese Quien Pueda organizó un evento lleno de glamour, música y baile, al que asistieron personalidades del medio y del espectáculo.

Diego, Dieguito y Lola Latorre y su madre, Dora Caamaño , se mostraron felices por Yanina, e incluso bailaron juntos en la pista de baile en honor a la agasajada que no dejó de sonreír y de bailar en toda la noche.

Fiel a su estilo, Yanina Latorre apostó por un look impactante para su celebración. Eligió un vestido corto, al cuerpo, de color plateado con flecos estilo charlestón , que resaltó su figura. Completó su outfit con sandalias altas también plateadas y su ya clásico peinado con ondas.

Su elección fue muy elogiada en redes sociales, donde sus seguidores destacaron su elegancia y la seguridad con la que lució su atuendo. Además, recibió cientos de mensajes y felicitaciones en Instagram, donde compartió fotos y videos del festejo.

image.png

El detalle de la torta de Yanina Latorre que no pasó desapercibido

Uno de los momentos más comentados de la noche fue cuando Yanina presentó su torta de cumpleaños. Optó por un enorme rogel, la misma torta que en los últimos días se convirtió en protagonista por el récord que logró Maru Botana en el Obelisco.

El detalle llamó la atención, ya que es sabido que la relación entre la panelista y la cocinera no es la mejor. Días atrás, Maru elaboró el rogel más grande del mundo a beneficio de los damnificados por las inundaciones en Bahía Blanca, lo que generó un gran impacto mediático. Si bien la torta de Yanina no fue preparada por la chef, el gesto no pasó inadvertido y en redes muchos interpretaron que fue un guiño con cierta ironía.

485933708_18499110343054189_5168258316290103919_n.jpg

485843290_18499105507054189_5387118160662788207_n.jpg

485968821_18499109563054189_8916262742194990339_n.jpg

foto (56).jpg

videoframe_6000.png

videoframe_11600.png

486225191_18499110499054189_599169145386469715_n.jpg

485983017_18499117747054189_5439565978634159564_n.jpg

485438140_18499117498054189_5658927639471908692_n.jpg

image.png

image.png