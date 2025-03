Dalma Maradona y su fría reacción con Jana en el juicio por Diego: "No lo voy a forzar"

Ángel de Brito le preguntó por qué no consoló a su hermana Jana en ese momento, y su respuesta fue sincera . “Había una imagen muy clara cuando veías la transmisión. Estabas tomada de la mano con Gianinna, y con Jana era como una pared en el medio”, comentó el periodista. Dalma explicó: “Nos tomó por sorpresa a nosotras dos lo de la foto -de Diego-, creo que Verónica y Jana ya sabían que eso iba a suceder” .

image.png Dalma Maradona habló sobre su relación con Jana.

Luego agregó: “Nos mató. No surgió (consolarse) porque hay algo que me pasa con Gianinna, que es lógico, y es que es una relación de toda la vida. Con Jana no y tampoco la voy a forzar”. Mencionó que más tarde se acercó a la mamá de Dieguito Fernando para preguntarle cómo estaba, ya que la notó muy afectada.