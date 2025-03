Thiago Medina no pudo contener las lágrimas ante la crítica situación de sus hijas

Thiago Medina no pudo contener las lágrimas al no encontrar una niñera para sus gemelas, Laia y Aimé. Su pareja, Daniela Celis, sorprendida por su reacción, decidió compartir el momento en sus redes sociales. “¿Por qué está llorando?”, le preguntó la ex Gran Hermano (Telefe) mientras lo filmaba.