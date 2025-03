Mirtha Legrand reveló que pasó con su icónico anillo de Racing: "Creí que lo había perdido"

Mirtha Legrand Mirtha Legrand mostró su anillo que creía que le habían robado.

Cómo Mirtha Legrand recuperó su anillo de Racing

Luego rememoró: "A mí me robaron todas mis alhajas. Y pensé que me habían llevado el anillo también con el estuche. Y el otro día viene Juanita a casa y estamos en mi dormitorio conversando, y me dice: `Abu, ¿el anillo de Racing no te lo pones más?`. Le dije: `No, querida, me lo robaron`. Y Elvira, mi asistente, dice: `No, señora, yo lo tengo guardado en un estuche`".