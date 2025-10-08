"¿Se viene el hermanito?": el video de Alex Caniggia y Melody Luz que encendió las redes sociales

Alex Caniggia volvió a ser furor en las redes con una serie de historias donde combinó humor, ternura y confusión. En sus publicaciones recientes, el mediático grabó a su pareja, Melody Luz, y a su hija Venezia, mientras lanzaba una pregunta que dejó a muchos intrigados: “¿Se viene el hermanito?”.
Alex Caniggia y Melody Luz en el departamento del Faena. Gentileza Instagram.
La publicación de Alex Caniggia
En el video, se ve a Melody sentada en un sillón, con la panza descubierta y un top deportivo. Alex, entre risas, sostiene la cámara y anuncia: “Bueno, gente, quería contarles que sí, está embarazada. No es de comida. Está embarazada de cinco meses, del hermano de Vene”. Luego se dirige a su hija y agrega: “Vene, se viene el hermanito, ¿qué pensás?”.
La bailarina, entre carcajadas, desmintió el rumor de inmediato: “No estoy embarazada”, aclaró, donde dejó en evidencia que se trataba de una broma. Sin embargo, Caniggia continuó con el juego y hasta inventó el nombre del supuesto bebé: “Se viene el Giorgio, gente, por fin. Era la hora”, dijo con tono exagerado. En otra escena, Venezia, de dos años, aparece comiendo mientras su padre insiste con el tema: “Vene quiere comer, no le importa nada”, bromeó.
Su viaje a Rosario junto a Melody Luz
En paralelo, Alex compartió en su cuenta de Instagram fragmentos de un viaje que realizó junto a Melody a Rosario, donde la bailarina debía presentarse con una obra teatral. “Con todo mi mujer hermosa, hoy la rompés toda”, escribió junto a una foto de Luz en el escenario. En otra grabación, la filmó caminando por el hotel con una valija pequeña y le preguntó: “¿Estás nerviosa?, ¿estás concentrada?, ¿te chu... todo un huevo?”. Melody se dio vuelta y contestó con calma: “Ahora sí, un poco, estoy concentrada, estoy tranquila en eso. No me chu... un huevo”.
Más tarde, Caniggia pidió la opinión de sus seguidores: “¿Está tensa o no gente? Encuesta”. Tras la función, el mediático publicó una foto del espectáculo con un mensaje emotivo: “Mi mujer hermosa, estoy tan orgulloso de vos. Cada meta que te proponés, la superás con todo tu esfuerzo y corazón. Te amo, la rompiste toda”.
Melody Luz, Alex y Venezia Caniggia
Luz replicó la dedicatoria con un mensaje igual de afectuoso: “Lo mismo digo de vos, mi amor. Te banco en todos los países que te toque conquistar, te amo”. Al día siguiente, la pareja compartió una imagen desde el hotel donde se alojaban: “Buen día, acá con mi mujer hermosa de mi vida”, escribió Alex junto a corazones rojos.
En una publicación posterior, el mediático volvió a destacar el vínculo con la madre de su hija: “Qué hermoso es acompañar a la mujer de mi vida en este camino, viéndola cumplir sus sueños. Qué lindo la pasamos, Amore Mio, te amo enana. Hoy en Rosario, una ciudad increíble, llena de energía, gente hermosa y buenas vibras”. Melody respondió públicamente: “Te amo, mi amor. Gracias por ser mi compañero y estar en mis momentos importantes, acá voy a estar para los tuyos”.