"¿Se viene el hermanito?": el video de Alex Caniggia y Melody Luz que encendió las redes sociales

La publicación generó un enorme revuelo entre los fanáticos de la pareja. Ambos compartieron un viaje a Rosario.

Alex Caniggia volvió a ser furor en las redes con una serie de historias donde combinó humor, ternura y confusión. En sus publicaciones recientes, el mediático grabó a su pareja, Melody Luz, y a su hija Venezia, mientras lanzaba una pregunta que dejó a muchos intrigados: “¿Se viene el hermanito?”.

Alex Caniggia y Melody Luz en el departamento del Faena. Gentileza Instagram. Alex Caniggia y Melody Luz en el departamento del Faena. Gentileza Instagram. La publicación de Alex Caniggia En el video, se ve a Melody sentada en un sillón, con la panza descubierta y un top deportivo. Alex, entre risas, sostiene la cámara y anuncia: “Bueno, gente, quería contarles que sí, está embarazada. No es de comida. Está embarazada de cinco meses, del hermano de Vene”. Luego se dirige a su hija y agrega: “Vene, se viene el hermanito, ¿qué pensás?”.

La bailarina, entre carcajadas, desmintió el rumor de inmediato: “No estoy embarazada”, aclaró, donde dejó en evidencia que se trataba de una broma. Sin embargo, Caniggia continuó con el juego y hasta inventó el nombre del supuesto bebé: “Se viene el Giorgio, gente, por fin. Era la hora”, dijo con tono exagerado. En otra escena, Venezia, de dos años, aparece comiendo mientras su padre insiste con el tema: “Vene quiere comer, no le importa nada”, bromeó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alexander Caniggia (@alexcaniggia) Su viaje a Rosario junto a Melody Luz En paralelo, Alex compartió en su cuenta de Instagram fragmentos de un viaje que realizó junto a Melody a Rosario, donde la bailarina debía presentarse con una obra teatral. “Con todo mi mujer hermosa, hoy la rompés toda”, escribió junto a una foto de Luz en el escenario. En otra grabación, la filmó caminando por el hotel con una valija pequeña y le preguntó: “¿Estás nerviosa?, ¿estás concentrada?, ¿te chu... todo un huevo?”. Melody se dio vuelta y contestó con calma: “Ahora sí, un poco, estoy concentrada, estoy tranquila en eso. No me chu... un huevo”.

Más tarde, Caniggia pidió la opinión de sus seguidores: “¿Está tensa o no gente? Encuesta”. Tras la función, el mediático publicó una foto del espectáculo con un mensaje emotivo: “Mi mujer hermosa, estoy tan orgulloso de vos. Cada meta que te proponés, la superás con todo tu esfuerzo y corazón. Te amo, la rompiste toda”.