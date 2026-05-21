La madre de Matthew Perry acusó al asistente por la muerte de su hijo: "Le inyectó drogas en su cuerpo"

A pocos días de conocerse la sentencia contra Kenneth Iwamasa, uno de los imputados por la muerte de Matthew Perry , la madre del actor, Suzanne Morrison , envió una declaración a la Justicia donde culpó al asistente de su hijo por su fallecimiento.

Condenaron a 15 años de prisión a la mujer que le vendió ketamina al actor Mathew Perry

Según el escrito al que accedió la revista People, Morrison alegó que, en un primer momento, consideraba a Iwamasa como un "compañero y guardían" de Perry y que pensaba que él entendía la lucha contra la adicción que atravesaba su hijo.

Sin embargo, denunció que el asistente del actor le facilitó el consumo ilegal de las drogas y le suministró la ketamina "sin autorización médica" , provocando la muerte de Perry.

“Le inyectó las drogas en el cuerpo a Matthew, aunque no estaba ni remotamente calificado. Lo hizo aun cuando podía ver, cualquiera podía haberlo visto, que era algo obviamente peligroso. Y lo hizo una y otra vez”, sentenció Morrison.

Además, la madre del actor de Friends describió a Iwamasa como un "hombre sin conciencia" y que, gracias a sus acciones, su hijo "pagó el precio".

La participación del asistente en la muerte del actor

El próximo 27 de mayo se conocerá la sentencia de Kenneth Iwamasa, quien está enfrentando 15 años de prisión. Por otro lado, los fiscales recomiendan una sentencia de 41 meses de prisión, más tres años de libertad supervisada.

El asistente del actor está acusado de haber participado en la obtención y administración ilegal de ketamina que derivó en la muerte de Perry. Según señaló el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Iwamasa le habría inyectado la droga sin formación médica y varias veces en un mismo día.

Matthew Perry falleció el 28 de octubre de 2023 a sus 54 años tras ser hallado sin vida en un jacuzzi en su casa en Los Angeles. Además de Iwamasa, también fueron imputados dos médicos (Salvador Plasencia y Mark Chavez) y dos presuntos traficantes (Erik Fleming y Jasveen Sangha) conocida como la “Reina de la Ketamina, quien fue condenada a 15 años de prisión por venderle la droga al actor.