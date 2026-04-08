La mujer de 42 años confesó que suministró la droga que terminó con la vida del actor en 2023. Fue investigada por liderar una red de venta ilegal de estupefacientes.

Condenaron a 15 años de prisión a la mujer que le vendió ketamina al actor Mathew Perry

Este miércoles, una jueza federal estadounidense condenó a 15 años de prisión a Jasveen Sangha, la mujer que admitió haberle vendido al actor Mathew Perry la ketamina que le causó la muerte en 2023. Se trata de la pena más severa impuesta hasta el momento a los cinco acusados en el caso que involucra al conocido actor de la serie “Friends”.

La condenada de 42 años es residente en Carolina del Norte y conocida por sus clientes como la “Reina de la ketamina”. El año pasado, Sangha se había declarado culpable de cinco cargos federales, entre ellos la distribución de ketamina y el mantenimiento de un local relacionado con el tráfico ilegal de drogas.

Según trascendió, al conocer su sentencia, la mujer se mostró arrepentida frente al tribunal. “Estos no fueron errores. Fueron decisiones horribles que destrozaron la vida de las personas y la de sus familiares y amigos”, expresó.

Jasveen Sangha- condenada por la muerte de Mathew Perry Jasveen Sangha, conocida como "La Reina de la Ketamina" La muerte de Mathew Perry El 28 de octubre de 2023, Mathew Perry fue hallado sin vida en su casa en Los Angeles, en un jacuzzi en el patio trasero. Un médico forense confirmó que el deceso se produjo por la ingesta de ketamina, y dictaminó que se trató de un accidente. Asimismo, citó los “efectos agudos” de la droga y señaló el ahogamiento como un factor contribuyente.

Las investigaciones posteriores determinaron que Jasveen Sangha le vendió 25 frascos de esa droga a Perry por unos 6.000 dólares en efectivo, días antes de su muerte, y tras el fallecimiento tomó medidas para desvincularse del hecho, incluyendo la orden de que se borraran los mensajes de su teléfono celular.