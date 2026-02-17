Yanina Latorre confirmó que le fue infiel a Diego Latorre y pidió disculpas: "No me porté bien"

Yanina Latorre reveló detalles íntimos sobre su relación con Diego Latorre durante una entrevista en Intrusos, donde reflexionó sobre la infidelidad y el significado de la lealtad en vínculos de larga duración. La conversación se produjo en el marco de un diálogo televisivo sobre su vida personal y su matrimonio, como el affaire del exfutbolista con Natacha Jaitt en 2017.

Yanina Latorre reveló que Martín Migueles abandonó a su ex estando embarazada: "La dejó en la calle"

El Turco Husaín no se guardó nada y cruzó a Yanina Latorre: "Salgo al cruce"

El diálogo se desarrolló en el programa conducido por Rodrigo Lussich en América TV, donde la conductora de SQP habló sin reservas s obre experiencias personales vinculadas a la fidelidad y el compromiso. En ese contexto, la panelista admitió haber atravesado situaciones de infidelidad en su historia de pareja , aunque evitó profundizar en detalles. “ Alguna vez no me debo haber portado bien ”, sostuvo, y señaló que prefiere preservar aspectos de su vida privada.

Durante la conversación, la mediática también afirmó que su esposo desconocía esos episodios y remarcó que ambos se han perdonado mutuamente con el paso de los años. “ Él también a mí me ha perdonado ”, expresó, al tiempo que cuestionó las opiniones externas sobre su vínculo y defendió la intimidad de su relación.

La panelista explicó que su decisión de continuar junto a su esposo se vincula con el proyecto familiar construido en común. Según indicó, la convivencia, la historia compartida y la elección cotidiana de permanecer juntos resultan centrales en su relación. “ Somos una familia. Creo en los vínculos para toda la vida ”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que su postura frente a la infidelidad cambió con el tiempo y con la evolución del matrimonio. Consideró que ciertas situaciones pueden evaluarse de manera distinta tras décadas de convivencia y remarcó que el perdón depende del contexto y del momento vital de cada pareja. También señaló que la infidelidad no constituye necesariamente una causa de separación y cuestionó lo que describió como una mirada social rígida sobre las relaciones.

Yanina Latorre reveló el motivo por el que perdonó la infidelidad de Diego Yanina Latorre reveló el motivo por el que perdonó la infidelidad de Diego

La fidelidad y lealtad en la pareja

Durante la entrevista, Latorre estableció una distinción entre fidelidad y lealtad dentro de la pareja. Afirmó que la deslealtad representa una ruptura más profunda del vínculo, mientras que la infidelidad puede no tener el mismo impacto según las circunstancias. “La deslealtad rompe una pareja, la infidelidad tal vez no”, explicó.

Además, rechazó versiones que la vincularon sentimentalmente con futbolistas y desmintió rumores surgidos en su paso por MasterChef Celebrity. Según aclaró, nunca mantuvo relaciones con figuras públicas fuera de su esposo.

Yanina Latorre volvió a hablar de la infidelidad de Diego: "Se calentó con una prostituta" Yanina Latorre volvió a hablar de la infidelidad de Diego: "Se calentó con una prostituta"

Su visión flexible sobre la vida en pareja

La entrevista dejó expuesta una visión pragmática sobre el matrimonio y las relaciones de largo plazo. La panelista destacó que la elección de continuar con su pareja responde a una decisión personal y no a presiones externas o mandatos sociales. También sostuvo que las expectativas cambian con los años y que los vínculos evolucionan con el tiempo.