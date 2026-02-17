Pablo Echarri defendió a Luciano Castro en medio del escándalo y fue al cruce con Fernanda Iglesias

El actor cuestionó el tratamiento mediático del caso y reafirmó la amistad que los une desde hace más de tres décadas.

El actor Pablo Echarri expresó públicamente su respaldo a Luciano Castro en medio de la polémica mediática que rodea su vida personal. La declaración ocurrió durante una entrevista televisiva en Puro Show, donde el intérprete habló sobre el difícil momento que atraviesa su colega, cuestionó el tratamiento mediático del caso y reafirmó la amistad que los une.

El conflicto se desarrolla en un contexto de alta exposición pública para Castro, cuya situación personal generó debate en medios y redes sociales. En ese escenario, Echarri destacó el vínculo personal que mantiene con el actor desde principios de los años noventa y subrayó su apoyo incondicional. "Luciano es mi amigo y está atravesando un momento durísimo", sostuvo, al tiempo que explicó que ya se comunicó con él para transmitirle su acompañamiento. "Yo estoy con él. Ya le mandé un mensaje, que yo estoy acá, que como siempre estuvimos cerca, desde que nos conocimos en el año 92, 93…", afirmó.

El actor también cuestionó lo que definió como un trato excesivo por parte de la opinión pública y los medios de comunicación. Según expresó, existe una tendencia social a enfocarse en determinadas figuras y sostener críticas persistentes hacia ellas. "Me parece que en este momento la sociedad disfruta de ensañarse con quien en un momento determinado es elegido por tal o cual cosa. Y creo que se han ensañado y se siguen ensañando porque más allá de las particularidades del momento, agarran y no largan", señaló. En la misma línea, describió el fenómeno como "un deseo, una sed de sangre, entre comillas, de lastimar gente que es llamativo".

Echarri insistió en su respaldo y reiteró su cercanía con Castro frente a la situación que enfrenta. "A Luciano lo único que tengo para decirle es que acá estoy, cuando quiera. Acá estoy, al lado suyo, porque somos amigos y porque lo quiero y lo voy a bancar siempre", expresó. Además, reveló que mantuvieron contacto reciente y compartió detalles de ese intercambio personal. "Hoy me mandó un mensaje por Doli, me dijo que me quería, que me amaba y yo también te amo, gordo. Me dejó tranquilo escucharle la voz, espero que pueda atravesar pronto y de la mejor manera este momento", concluyó.

El cruce en vivo con Fernanda Iglesias Tras las declaraciones del actor, Iglesias pidió intervenir y cuestionó sus dichos en defensa de Castro. La periodista sostuvo que el propio actor había sido responsable de la situación que originó el conflicto mediático. “Él dice que le faltamos el respeto a Luciano Castro y Luciano Castro fue el primero en faltarle el respeto a su novia”, afirmó.