Salieron a la luz más detalles del pasacalle que Luciano Castro le dedicó a Griselda Siciliani

Leonardo Moscato, el creador de la pancarta que se volvió viral, reveló detalles inéditos sobre el pedido del actor, el elevado precio que pagó sin recurrir al canje y las "idas y vueltas" previas antes de colgar el mensaje.

Los detalles detrás del pasacalle de Luciano Castro a Griselda Siciliani

Los detalles detrás del pasacalle de Luciano Castro a Griselda Siciliani 

El gesto romántico de Luciano Castro hacia Griselda Siciliani no solo capturó la atención de los usuarios en redes sociales, sino que se convirtió en un fenómeno mediático sin precedentes para sus realizadores.

Leonardo Moscato, responsable del pasacalle, calificó el hecho como "histórico" debido a que la repercusión fue "tremenda", a pesar de que el mensaje era sencillo y simple. En una entrevista con Juan Etchegoyen en "Mitre Live", Moscato confesó que tras la viralización ha recibido llamadas de diversos lugares.

El costo de un mensaje contundente

A diferencia de otras figuras del espectáculo, el actor decidió abonar la totalidad del servicio sin solicitar beneficios comerciales. “Fue abonado 100% porque no es una persona que haga canje”, aseguró Moscato, quien además reveló que los precios de estos trabajos oscilan entre los 92 mil y 140 mil pesos. El pasacalle encargado por Castro se ubicó en el rango de los más caros.

El creador destacó la actitud de Castro frente a otros famosos que intentan regatear o incluso no pagan por el servicio. Según Moscato, el actor buscaba "desactivar una bomba" con este gesto, recurriendo al pasacalle una vez que se agotan otros recursos de comunicación o reconciliación,.

La confección de la pancarta no fue un proceso lineal. Moscato explicó que el contenido debe ser contundente y que el esquema de diseño requiere tiempo. En el caso de Luciano Castro, hubo mucha indecisión: “se cambiaron varias veces el diseño de este pasacalle, fueron muchas idas y vueltas”, detalló el trabajador.

Para evitar errores que puedan perjudicar al cliente —lo que Moscato define como que "el tiro salga por la culata"—, el equipo realiza una labor de investigación previa sobre el contexto de la pareja. “Hacemos de psicólogos también”, afirmó, señalando que una sola palabra mal elegida puede generar un conflicto mayor.

Aunque la empresa de Moscato ha realizado trabajos para otras figuras de renombre como Enzo Fernández y Vicky Xipolitakis, ninguna de esas entregas alcanzó el nivel de exposición que tuvo el mensaje para Siciliani. La confidencialidad es un pilar en su negocio debido a la privacidad de los clientes, pero la magnitud de este evento llevó al creador a romper el silencio sobre cómo se gestó el que hoy es considerado el "pasacalle del momento".

