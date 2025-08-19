19 de agosto de 2025 - 13:21

Luis Petri vuelve a Mendoza en modo candidato: cuándo será

El ministro de Defensa de la Nación llegará este jueves a la Provincia para la presentación de las listas del frente entre Cambia Mendoza + La Libertad Avanza. El domingo encabecerá un acto en el Cerro de La Gloria.

El ministro de Defensa, Luis Petri, en su anterior paso por la provincia.

Foto:

Prensa Mendocinos por el Futuro
Los Andes | Jorge Yori
Por Jorge Yori

El gobernador Alfredo Cornejo recibió en la Residencia de La Puntilla a Luis Petri y Facundo Correa Llano para sellar su candidatura. 

Luego, el funcionario nacional encabezará este domingo un acto en el Cerro de la Gloria, en conmemoración del Día del Padre de la Patria. En esta actividad estará acompañado por miembros del Regimiento de Granaderos a Caballo, aunque sin la presencia del mandatario provincial.

Si bien se “están coordinando las agendas”, el flamante candidato a diputados nacional arribaría por la tarde del jueves a Mendoza. Hasta el momento la presentación de las listas no tiene un horario confirmado y la sede sería en el club Andes Talleres de Godoy Cruz.

El encuentro también contará con la presencia del "exdemarchista" Álvaro Martínez, recientemente afiliado a La Libertad Avanza y tercero en la nómina de diputados nacionales. A la lista se suma el presidente de LLA en Mendoza, Facundo Correa Llano.

Si bien la campaña electoral para las elecciones provinciales y municipales comenzará oficialmente el 27 de agosto, el acto del jueves será el primero que reúna a radicales y libertarios tras la confirmación de la alianza y la incorporación de Petri a las filas libertarias.

Las listas de Cambia Mendoza + La Libertad Avanza

En la categoría de diputados nacionales, el “Frente La Libertad Avanza” lleva como candidatos a:

  • Luis Petri (LLA)

  • Pamela Verasay (UCR)

  • Álvaro Martínez (LLA)

  • María Julieta Metral Asensio (LLA)

  • Mauricio Oscar Pinti Clop (UCR)

En el plano provincial, el reparto de candidaturas quedó establecido en un esquema 70/30 a favor de la UCR, que conserva todas las cabeceras de lista, mientras que LLA asegura los segundos lugares. El mismo criterio se aplica en las listas de concejales.

Las candidaturas en los cuatro distritos quedaron conformadas de la siguiente manera:

Primer distrito

  • Senadores: Patricia Sánchez (UCR) – Lucas Fosco (LLA) – Eduardo Martín (UCR).

  • Diputados: Julián Sadoschi (UCR) – María Inés Ramos (LLA) – Juana Allende (UCR).

Segundo distrito

  • Senadores: Néstor Majul (UCR) – Alejandra Carina Gómez (LLA) – Natalia Robite (UCR, Junín).

  • Diputados: Griselda Petri (UCR) – Pablo Castro (LLA) – Daniel Llaver (UCR).

Tercer distrito

  • Senadores: Martín Kerchner (UCR) – Macarena Soledad D’Ambrogio (LLA) – Silvia Cornejo (UCR).

  • Diputados: Melisa Malanca (UCR) – Carlos Federico Palazzo (LLA) – Leonardo Mastrángelo (UCR).

Cuarto distrito

  • Senadores: Leonardo Yapur (UCR) – María Carolina Loparco (LLA) – Yésica Laferte (UCR).

  • Diputados: Alejandra Torti (UCR) – Nicolás de Pedro Buttini (LLA) – Carlos Ponce (UCR).

