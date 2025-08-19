Luis Petri vuelve a Mendoza en modo candidato: cuándo será

Nombre por nombre: estos son los candidatos de los frentes y partidos para las elecciones de octubre

Fin del misterio: estos son los candidatos de la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza

Luego, el funcionario nacional encabezará este domingo un acto en el Cerro de la Gloria , en conmemoración del Día del Padre de la Patria. En esta actividad estará acompañado por miembros del Regimiento de Granaderos a Caballo , aunque sin la presencia del mandatario provincial.

Si bien se “están coordinando las agendas”, el flamante candidato a diputados nacional arribaría por la tarde del jueves a Mendoza. Hasta el momento la presentación de las listas no tiene un horario confirmado y la sede sería en el club Andes Talleres de Godoy Cruz.

El encuentro también contará con la presencia del "exdemarchista" Álvaro Martínez , recientemente afiliado a La Libertad Avanza y tercero en la nómina de diputados nacionales. A la lista se suma el presidente de LLA en Mendoza, Facundo Correa Llano .

Luis Petri se afilió a La Libertad Avanza y se mostró con Karina Milei

Si bien la campaña electoral para las elecciones provinciales y municipales comenzará oficialmente el 27 de agosto , el acto del jueves será el primero que reúna a radicales y libertarios tras la confirmación de la alianza y la incorporación de Petri a las filas libertarias.

Las listas de Cambia Mendoza + La Libertad Avanza

En la categoría de diputados nacionales, el “Frente La Libertad Avanza” lleva como candidatos a:

Luis Petri (LLA)

Pamela Verasay (UCR)

Álvaro Martínez (LLA)

María Julieta Metral Asensio (LLA)

Mauricio Oscar Pinti Clop (UCR)

Luis Petri-candidato El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, es candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza Prensa Luis Petri

En el plano provincial, el reparto de candidaturas quedó establecido en un esquema 70/30 a favor de la UCR, que conserva todas las cabeceras de lista, mientras que LLA asegura los segundos lugares. El mismo criterio se aplica en las listas de concejales.

Las candidaturas en los cuatro distritos quedaron conformadas de la siguiente manera:

Primer distrito

Senadores: Patricia Sánchez (UCR) – Lucas Fosco (LLA) – Eduardo Martín (UCR).

Diputados: Julián Sadoschi (UCR) – María Inés Ramos (LLA) – Juana Allende (UCR).

Segundo distrito

Senadores: Néstor Majul (UCR) – Alejandra Carina Gómez (LLA) – Natalia Robite (UCR, Junín).

Diputados: Griselda Petri (UCR) – Pablo Castro (LLA) – Daniel Llaver (UCR).

Tercer distrito

Senadores: Martín Kerchner (UCR) – Macarena Soledad D’Ambrogio (LLA) – Silvia Cornejo (UCR).

Diputados: Melisa Malanca (UCR) – Carlos Federico Palazzo (LLA) – Leonardo Mastrángelo (UCR).

Cuarto distrito