Fin del misterio: estos son los candidatos de la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza

El frente envío formalmente su listado de candidatos a la Justicia Electoral. El ministro de Defensa, Luis Petri encabeza la lista de diputados nacionales.

El gobernador Alfredo Cornejo recibió en la Residencia de La Puntilla a Luis Petri y Facundo Correa Llano para sellar su candidatura. 

La alianza entre ambos espacios se sustenta en los diez puntos del Pacto de Mayo, iniciativa del presidente Javier Milei, a la que adhirieron 18 gobernadores, incluido Alfredo Cornejo.

El acuerdo establece como ejes el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, una reforma educativa, la modernización laboral y previsional, cambios en el sistema tributario, la explotación de recursos naturales y la apertura comercial.

La alianza entre Alfredo Cornejo y Javier Milei estableció que LLA encabece la lista de diputados nacionales, además de ocupar el tercer y cuarto lugar, mientras que el radicalismo se queda con el segundo y quinto puesto.

En el plano provincial, el reparto es de 70/30 a favor de la UCR, que conserva todas las cabeceras de lista. Los libertarios aseguran el segundo lugar y el mismo esquema se aplica en los concejales.

Las candidaturas

En la categoría diputados nacionales, la lista está encabezada por Luis Petri, seguido por Pamela Verasay, Álvaro Martínez, María Julieta Metral Asensio y Mauricio Pinti Clop. A nivel provincial, las listas de la alianza entre radicales y libertarios son:

Primer distrito

  • Senadores: Patricia Sánchez (UCR) - Lucas Fosco (LLA)
  • Diputados: Julián Sadoschi (UCR)- María Inés Ramos (LLA)

Segundo distrito

  • Senadores: Néstor Majul (UCR) - Alejandra Carina Gómez (LLA)
  • Diputados: Griselda Petri (UCR) - Pablo Castro (LLA)

Tercer distrito

  • Senadores: Martín Kerchner (UCR) - Macarena Soledad D' Ambrogio (LLA)
  • Diputados: Melisa Malanca (UCR) - Carlos Federico Palazzo (LLA)

Cuarto distrito

  • Senadores: Leonardo Yapur (UCR) - María Carolina Loparco (LLA)
  • Diputados: Alejandra Torti (UCR) - Nicolás de Pedro Buttini (LLA).
