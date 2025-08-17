Fin del misterio: estos son los candidatos de la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza

El frente envío formalmente su listado de candidatos a la Justicia Electoral. El ministro de Defensa, Luis Petri encabeza la lista de diputados nacionales.

El gobernador Alfredo Cornejo recibió en la Residencia de La Puntilla a Luis Petri y Facundo Correa Llano para sellar su candidatura.

La Libertad Avanza y Cambia Mendoza presentaron formalmente sus listas de candidatos ante la Justicia Electoral para las elecciones legislativas provinciales y nacionales del próximo 26 de octubre.

La alianza entre ambos espacios se sustenta en los diez puntos del Pacto de Mayo, iniciativa del presidente Javier Milei, a la que adhirieron 18 gobernadores, incluido Alfredo Cornejo.

El acuerdo establece como ejes el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, una reforma educativa, la modernización laboral y previsional, cambios en el sistema tributario, la explotación de recursos naturales y la apertura comercial.

Luis Petri-candidato El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, es candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza Prensa Luis Petri La alianza entre Alfredo Cornejo y Javier Milei estableció que LLA encabece la lista de diputados nacionales, además de ocupar el tercer y cuarto lugar, mientras que el radicalismo se queda con el segundo y quinto puesto.

En el plano provincial, el reparto es de 70/30 a favor de la UCR, que conserva todas las cabeceras de lista. Los libertarios aseguran el segundo lugar y el mismo esquema se aplica en los concejales.