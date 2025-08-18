La Justicia rechazó la demanda del niño Ian Moche: "Milei se expresa 'como ciudadano' en X"

Quién es "Tronco" Figliuolo, el periodista y socio de Fantino que será candidato de Milei

La semana pasada, Milei ratificó que no iba a eliminar el tuit , alegando que el posteo está protegido por la libertad de impresión. También había justificado que su cuenta de X es de uso personal y que no lo representa como jefe de Estado. Finalmente, la Justicia le dio la razón.

El magistrado Alberto Recondo resolvió cerrar la causa al considerar que el mandatario no utilizó un canal institucional de comunicación, sino su cuenta personal de X, y que en ese ámbito tiene derecho a expresarse “como ciudadano” .

En su fallo, el juez explicó que no correspondía ordenar la eliminación del mensaje ni prohibir futuras publicaciones de ese estilo. Argumentó que Milei, aunque use una cuenta verificada con tilde gris (asociada a agentes de gobiernos), no estaba actuando en calidad de jefe de Estado.

Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas... no falla... https://t.co/yE27aK1t6X

Además, sostuvo que la crítica estaba dirigida al periodista Paulino Rodrigues, quien entrevistaba al niño, y no contra Ian Moche en sí.

Recondo, titular del Juzgado Federal N°4 de la Plata, fundamentó su decisión en fallos internacionales. Citó la doctrina de la “acción estatal” y recordó que los funcionarios públicos, por el solo hecho de ocupar un cargo, no pierden sus derechos individuales.

“El funcionario puede no hablar en el ejercicio de sus responsabilidades oficiales, sino con su propia voz. Y la libertad de expresión, protege al funcionario público cuando habla como ciudadano, incluso sobre cuestiones de interés público”, expresó en su resolución.

No obstante, el abogado del menor, Andrés Gil Domínguez, anunció que apelará la decisión. Consideró la sentencia “arbitraria” y la calificó como “un claro ejemplo de justicia militante”.