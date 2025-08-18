Milei planea visitar Mendoza y varias provincias para la campaña con los candidatos

El equipo de LLA quiere que el Presidente tenga una alta participación en los actos previos a las elecciones de octubre.

Milei planea visitar varias provincias para lanzar la campaña nacional con los candidatos de La Libertad Avanza.

Ya con el cierre de listas, el presidente Javier Milei planea mostrarse con los principales candidatos de La Libertad Avanza (LLA) en el inicio de la campaña nacional. En Casa Rosada aseguran que es “altamente probable” que el mandatario se saque una foto con los cabeza de lista del oficialismo, con la intención de apuntalar sus candidaturas. La puesta en escena podría realizarse en la Quinta de Olivos.

El primer acto está previsto para este martes en Junín, provincia de Buenos Aires, donde Milei presentará a los candidatos nacionales en el Teatro San Carlos. Allí estarán el diputado José Luis Espert, la exactriz Karen Reichardt, el legislador Diego Santilli, la exfuncionaria Gladys Humenuk y el armador libertario bonaerense, Sebastián Pareja, entre otros.

Las provincias que Milei recorrerá para la campaña La estrategia del Gobierno apunta a una fuerte presencia del jefe de Estado en las actividades de campaña, con una gira por los distritos de mayor peso electoral: Buenos Aires (13 millones de electores), Córdoba (3 millones), Santa Fe (2,8 millones), CABA (2,5 millones) y Mendoza (1,49 millones).

En este recorrido, Milei se mostrará con candidatos con los que mantiene un vínculo directo, como los ministros Luis Petri (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad). En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, está descartada su participación en actividades junto a Mauricio y Jorge Macri.

La coordinación de la campaña está a cargo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del asesor Santiago Caputo, quienes trabajan en conjunto con Eduardo “Lule” Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Aunque se evaluó una presentación conjunta de los candidatos nacionales en el Hotel Libertador, finalmente se decidió que cada distrito oficialice sus listas en redes sociales.