Quién es "Tronco" Figliuolo, el periodista y socio de Fantino que será candidato de Milei

El 14 de abril pasado , el presidente Javier Milei aprovechó su paso por "Neura" , el canal de streaming de Alejandro Fantino , para calificar a ciertos periodistas como “ensobrados" (cobrar dinero), "operadores" y "basuras” , además de acusarlos de estar "todos los días envenenando la vida a la gente con mentiras, calumnias, injurias".

De tapa en Playboy a la lista de Milei: quién es la exvedette que se suma a la lista con Espert

El biógrafo y amigo de Milei defendió al exmarido abusador de Julieta Prandi y tuvo que borrar el mensaje

Entre los integrantes de ese programa político estaba Sergio "Tronco" Figliuolo , streamer que, cinco meses después, acaba de ser confirmado como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires en La Libertad Avanza , el espacio que dirige Milei.

Sergio Figliuolo , apodado “ Tronco ”, se desempeña como conductor en el canal de streaming "Neura" y es socio de Alejandro Fantino.

Mostrando su costado partidario, será candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas nacionales de octubre. El cómico y productor televisivo ocupará el puesto número 11 en la lista de La Libertad Avanza (LLA), encabezada por José Luis Espert.

La candidatura de Figliuolo fue anticipada, entre risas y cierta cuota de realidad, por el propio Fantino en junio pasado: “Lo digo en serio, no es broma. Pónganle a Tronco a competir. Que vaya el Joker de San Justo. No lo digo en joda”, dijo el conductor.

Sergio “Tronco” Figliuolo, el streamer militante y candidato de Javier Milei

Sergio "Tronco" Figliuolo, el streamer militante y candidato de Javier Milei

En sus redes sociales, “Tronco” se presenta como “Master of Neura” y como alguien que está “harto”, aunque no aclara de qué. Fija como ubicación Groenlandia y suma más de 116 mil seguidores.

Entre sus últimos posteos se destaca una burla dirigida al senador Martín Lousteau, líder de la UCR: “Fuerza Ética de Transformación Organizada. FETO. ¿Nadie les avisa?”. El tono va en línea con las críticas que Javier Milei suele lanzar contra el dirigente radical.

Sergio "Tronco" Figliuolo, el streamer militante y candidato de Javier Milei Sergio “Tronco” Figliuolo, el streamer militante y candidato de Javier Milei

"Tronco", uno de los favoritos de Milei: la visita con Conan y Karina

Uno de los momentos virales de "Tronco" Figliuolo como conductor ocurrió el 29 de junio, cuando Javier Milei irrumpió en los estudios de Neura acompañado de su hermana Karina y su perro Conan.

“Tronco” lideraba en ese momento el ciclo “El troncal de las mascotas”, dedicado a recaudar fondos para animales en situación de vulnerabilidad.

Durante la transmisión, los hermanos Milei donaron dos millones de pesos a la causa. “Tarde de vikingos”, publicó luego el Presidente en redes sociales.

Embed Milei cayó a Neura con Conan y Thor

Qué orgullo el presidente que tenemos pic.twitter.com/UemgDg1i81 — lorem ipsum (@altashanta) June 29, 2025

La lista de "Tronco" con LLA en la provincia de Buenos Aires

La nómina de candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires está encabezada por José Luis Espert.

Lo siguen la exvedette Karen Reichardt, Diego Santilli, Gladys Humenuk, Sebastián Pareja, Johana Sabrina Longo, Alejandro Carrancio, Miriam Niveyro, Alejandro Finocchiario, Giselle Castelnuovo, Sergio “Tronco” Figliuolo, María Fernanda De Sensi, Miguel Schmuckler, María Luisa González Estevarena, Álvaro García, Andrea Vera, Joaquín Ojeda, Ana Tamagno, Carlos Pirovano y Martina León.