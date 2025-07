Video: qué dijo Alejandro Fantino sobre el off de Luis Caputo y por qué el ministro salió rápido a hablar en LN+

El periodista Alejandro Fantino , uno de los entrevistadores favoritos tanto del presidente Javier Milei como de sus ministros y funcionarios, generó un revuelo político, económico y mediático luego de su revelación este miércoles sobre una supuesta charla off the record que mantuvo con el ministro de Economía, Luis Caputo, y en la que se refería a las consecuencias de dañar el superávit fiscal.

Fantino vs. Galperin: el conductor pidió que Mercado Libre pague como banco en Santa Fe y Córdoba

"Entonces mañana (por hoy, jueves 10 de julio) es factible que salga el primer misil, va a salir el primer misil, yo tengo hasta esta hora de la tarde, digo, va a salir el primer misil, y suponiendo que todo funcionara mal, y entrara el primer misil, y le empezara a lastimar el superávit, y pase a ser déficit fiscal, y llegue a las elecciones con tres o cuatro puntos de déficit fiscal porque tenga que ponerla , Javier dice 'tranquilos, vamos a bailar y la vamos a pasar muy mal. De acá a diciembre . En octubre, los paseo en chot... En diciembre, juran los míos'. No va a alcanzar porque va a seguir en minoría, pero también ahí se supone, como yo les conté al principio, que va a haber algunos gobernadores que van a apoyar y van a ayudar”, añadió.

Qué dijo Alejandro Fantino sobre el off de Luis Caputo Qué dijo Alejandro Fantino sobre el off de Luis Caputo

A continuación, Fantino expresó lo que en un recorte se viralizó en X y otras redes sociales. "Pero (Milei) dice: 'mirá y guarda que se va a mover la nave, eh'. Se van a sentir los misiles, eh. Vos que estás del otro lado, vas a sentir, papito, eh. Si sos clase media y estabas viajando y habías pagado un viaje a Buzios para fin de año, olvidate, tal vez no puedas viajar. El dólar se va a ir arriba de la banda, va a tener que salir plata al Banco Central, el riesgo país se va a ir arriba de los 1.100 puntos, 1.200 puntos, los mercados nos van a catalogar muy mal. Es lo que quieren. Ruido, quilombo, todo van a titular por los grandes medios de comunicación, se tambalea, se cae".

"¿Llega a octubre?', van a empezar a preguntarse. Llega octubre, la caída de Javier Milei, los editoriales de los diarios, las formas de Milei están llevando al país al cadalso. Y vos vas a tener que resistir. Vas a ver bombas para acá, humo, te van a cortar el brazo. Y vos tendrás que determinar qué vas a hacer. Si te vas a asustar con eso”, manifestó textualmente Fantino.

Luis Caputo habló de IA y fake news sobre los dichos de Alejandro Fantino

El video con los dichos de Fantino se hizo viral en las redes sociales y alertó masivamente, lo que llevó al ministro Luis Caputo a aclarar qué pasó y en qué contexto el conductor de Neura señalaba la supuesta "corrida" inminente. Entonces, habló de Inteligencia Artificial y de fake news, a pesar de que las palabras de Fantino sí fueron expresadas al aire.

"Supongo que esto será IA o armado de alguna manera. Nada que sorprenda a esta altura… Va la aclaración: me llamó Alejandro para que le explicara el tema de la cuenta corriente, como impacta el turismo, y ya. Lo que le dije es lo contrario a lo que dice este clip. Lo mismo que dijo el presidente hoy con Majul. La macro está ordenada, y por más que la política trate de generar lío, no va a ser un problema. Esa es lo que hablamos y lo que pensamos con el presidente y el equipo económico. No tengo duda que esto es fake, pero lo aclaro por las dudas", publicó Caputo en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1943054250923184188&partner=&hide_thread=false Supongo que esto será IA o armado de alguna manera.

Nada que sorprenda a esta altura…

Va la aclaración: me llamó Alejandro para que le explicara el tema de la cuenta corriente, como impacta el turismo, y ya.

Lo que le dije es lo contrario a lo que dice este clip. Lo mismo que… https://t.co/mTK4jF9RUg — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 9, 2025

De todos modos, su posteo complicó más el asunto y, a los pocos minutos, apareció en el estudio del canal LN+ para ser entrevistado por Luis Majul y quitarle importancia a su presunto off revelado por Fantino horas antes.

"A Alejandro Fantino le dije exactamente lo opuesto a lo que dijo", sostuvo Caputo en la televisión.

En tanto, el presidente Javier Milei insistió en su discurso contra el periodismo y publicó en X: "DESMONTANDO LA OPERETA". Le han tomado el gusto desde mi discurso en Davos en hacer cat (sic) and paste para que las personas digan cosas que no dicen. A seguir peleando duro contra estas basuras que se dicen 'periodistas'. Fin".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1943271345090900255&partner=&hide_thread=false "A Alejandro Fantino le dije exactamente lo opuesto a lo que dijo"



Luis Caputo desmintió que fueran a venir "meses complicados", afirmó que es una "operación" y apuntó: "Solo les importa hacer daño y hacerle creer cosas a la gente para generar inestabilidad". pic.twitter.com/w4mgNNz5tc — Corta (@somoscorta) July 10, 2025