Fantino vs. Galperin: el conductor pidió que Mercado Libre pague como banco en Santa Fe y Córdoba

“Mercado Pago es un banco, pero él quiere pagar impuestos como si fuera una fintech, como si fuese una tecnológica. En Brasil, Galperín va y paga como banco. Entonces, acá también ponela como banco, Marquitos. No somos boludos. Sos un metepúa que lo único que hace es ganar más guita y encima enemistás al gobierno con dos gobernadores”, analizó.

Además, Fantino criticó la relación de Galperín con los medios : “Yo no necesito tu pauta, no necesito tu guita, me chupa un huevo tu guita, tu pauta. Pero tampoco me vengas a vender humo diciendo que la querés pagar como si fueses una fintech y no sos una fintech solamente: sos un banco”.

Y manifestó: “Como banco, pagá como banco. Si yo fuese gobernador de Santa Fe, a Galperín le cobro lo que quiere cobrarle Santa Fe”. El conductor de Neura también desafió al empresario a responderle: “Si querés twittearme, declararme la guerra, no hay problema. Pero yo no soy tan boludo como para no ver lo que hacés”.