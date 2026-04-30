30 de abril de 2026 - 18:59

Mercado Libre baja el precio del Moto G17 y ya se consigue por menos de 360 mil pesos

Este modelo apunta a usuarios que priorizan autonomía, almacenamiento y fotografía a un precio competitivo.

Moto G17

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Gemini
Por Redacción Tecno

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Moto G17

Rendimiento y memoria

Integra 4 GB de RAM, suficientes para tareas habituales como redes sociales, mensajería y navegación. El almacenamiento interno de 256 GB marca una diferencia en este rango de precio, ya que permite guardar gran cantidad de fotos, videos y aplicaciones sin depender de almacenamiento externo.

Pantalla

Cuenta con un panel de 6,72 pulgadas en formato 20:9, pensado para consumo de contenido y uso prolongado. El tamaño favorece la visualización, aunque no se especifica tipo de panel ni resolución, lo que sugiere una configuración estándar dentro de su gama.

Cámaras

El sistema fotográfico ofrece:

- Cámara frontal de 32 MP con apertura f/2.2 y ángulo de 88.8°, orientada a selfies detalladas.

- Cámara trasera principal de 50 MP con apertura f/1.88.

- Lente gran angular de 5 MP con campo de visión de 120°.

- Sensor de flickering, útil para mejorar capturas bajo iluminación artificial.

Este conjunto permite versatilidad en fotografía diaria, con buen desempeño en condiciones de luz favorable.

Moto G17

Batería

La batería de 5200 mAh es uno de los puntos fuertes. Permite un uso extendido que puede alcanzar más de un día sin recarga en condiciones normales.

Conectividad y uso

Incluye soporte Dual SIM, útil para separar líneas personales y laborales o aprovechar diferentes operadores.

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