Mercado Libre baja el precio del Moto G17 y ya se consigue por menos de 360 mil pesos

El Moto G17 se posiciona como una opción equilibrada dentro del segmento medio. Combina batería de larga duración, amplio almacenamiento y un sistema de cámaras competente para uso cotidiano . Con un precio de $359.999, se ubica en un rango competitivo dentro del mercado argentino.

Redacción Por Las Redes

Por Redacción Por Las Redes

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Integra 4 GB de RAM , suficientes para tareas habituales como redes sociales, mensajería y navegación. El almacenamiento interno de 256 GB marca una diferencia en este rango de precio, ya que permite guardar gran cantidad de fotos, videos y aplicaciones sin depender de almacenamiento externo.

Cuenta con un panel de 6,72 pulgadas en formato 20:9 , pensado para consumo de contenido y uso prolongado. El tamaño favorece la visualización, aunque no se especifica tipo de panel ni resolución, lo que sugiere una configuración estándar dentro de su gama.

Cámaras

El sistema fotográfico ofrece:

- Cámara frontal de 32 MP con apertura f/2.2 y ángulo de 88.8°, orientada a selfies detalladas.

- Cámara trasera principal de 50 MP con apertura f/1.88.

- Lente gran angular de 5 MP con campo de visión de 120°.

- Sensor de flickering, útil para mejorar capturas bajo iluminación artificial.

Este conjunto permite versatilidad en fotografía diaria, con buen desempeño en condiciones de luz favorable.

Moto G17

Batería

La batería de 5200 mAh es uno de los puntos fuertes. Permite un uso extendido que puede alcanzar más de un día sin recarga en condiciones normales.

Conectividad y uso

Incluye soporte Dual SIM, útil para separar líneas personales y laborales o aprovechar diferentes operadores.