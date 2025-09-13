Un fallo de Mendoza, eje de unas jornadas sobre investigaciones de torturas y tratos crueles

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) llevarán adelante en nuestra provincia unas jornadas de formación destinadas a profundizar la aplicación práctica y el riguroso cumplimiento de los manuales internacionales conocidos como Protocolo de Estambul y Protocolo de Minnesota.

Luis Petri y Patricia Bullrich en modo candidatos: llegan a Mendoza para inaugurar las sedes de las fuerzas federales

El evento que se realizarán los días 16, 17 y 18 de setiembre en la Ciudad de Mendoza, apunta a fortalecer capacidades técnicas y de investigación entre operadores judiciales, peritos forenses y mecanismos de control locales.

La realización de las jornadas responde a la búsqueda de especialización de quienes intervienen en investigaciones de torturas , malos tratos y muertes potencialmente ilícitas. Asimismo , se sustenta en antecedentes relevantes en la provincia que llevaron a exigir la realización de instancias de formación obligatoria. El objetivo central es promover investigaciones ajustadas a estándares internacionales, garantizar la debida diligencia y contribuir a la reparación integral de las víctimas.

En 2019, la justicia penal de Mendoza —a través de la entonces Séptima Cámara del Crimen— condenó a seis funcionarios del Servicio Penitenciario provincial por el delito de tortura en perjuicio de William Vargas, de 18 años, quien se encontraba detenido en el penal de San Felipe al momento del hecho, en 2010.

La sentencia , confirmada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, constituye un hito judicial e institucional de relevancia nacional, tanto por la calificación penal de las conductas como por las medidas de reparación ordenadas .

Entre ellas, se dispuso la realización de instancias obligatorias de capacitación en investigación y sanción de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cuya implementación es seguida por la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte.

Para cumplir con esta medida, la Suprema Corte solicitó la colaboración del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), organismo creado por la Ley 26.827 en el marco del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y rector del Sistema Nacional de Prevención.

El CNPT impulsa especialmente la aplicación efectiva del Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul) y del Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias ( Protocolo de Minnesota ).

En este sentido, ha elaborado la Guía de presupuestos mínimos para investigar torturas, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes y las Recomendaciones institucionales para fortalecer la investigación judicial, basadas en el monitoreo constante y el seguimiento de causas en todo el país.

Asimismo, en el marco de un convenio con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), organismo de amplia experiencia en metodologías y técnicas forenses para investigar graves violaciones de derechos humanos, se los ha convocado a coorganizar esta capacitación, disponiendo de su prestigioso plantel profesional.

En el mismo sentido, también tomarán un rol central en la capacitación Verónica Hinestroza —experta colombiana que ha integrado el Comité de actualización del Protocolo de Estambul— y Luis Fondebrider —experto argentino radicado en Madrid que ha integrado el Comité de redacción del Protocolo de Minnesota—, dotando a las jornadas de nivel internacional.

Finalmente, el CNPT también ha convocado a representantes de la Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos XUMEK, entidad que brinda patrocinio legal al Sr. William Vargas en el ámbito nacional y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y con la cual el CNPT ha suscripto oportunamente un convenio de cooperación.

Disertantes destacados

El evento contará con disertantes de trayectoria nacional e internacional, entre ellos Verónica Hinestroza (experta que integró el Comité de actualización del Protocolo de Estambul), Luis Fondebrider (experto vinculado al Protocolo de Minnesota y miembro del EAAF), y profesionales del Equipo Argentino de Antropología Forense como Analía González Simonetto y Mariella Fumagalli. También participarán autoridades del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, miembros del Poder Judicial de Mendoza y de Cuyo.

Las jornadas se desarrollarán en tres días:

16 y 17 de setiembre: exposiciones generales abiertas con espacios para comentarios e intercambio con el público (juezas/os, fiscales, defensores/as, peritos médicos y antropólogos, y representantes de mecanismos de prevención).

18 de setiembre: taller práctico exclusivo para integrantes de Cuerpos Médicos Forenses y funcionarias/os judiciales con competencia directa en dirección, supervisión o valoración del trabajo forense; requiere inscripción especial.

Detalles del programa

Entre las sesiones programadas se destacan las siguientes actividades:

Panel de presentación institucional: Juan Manuel Irrazábal (Presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura), Dalmiro Garay Cueli (Presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza), Omar Palermo (Ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza), Adriana García Nieto (Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de San Juan), Analía González Simonetto y Dra. Mariella Fumagalli (Equipo Argentino de Antropología Forense).

Introducción al Protocolo de Estambul (origen, estructura, marco jurídico internacional): disertación de Dra. Verónica Hinestroza y comentarios de Dr. Alan Iud (Secretario Ejecutivo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura).

El Protocolo de Minnesota y su vínculo con el sistema médico-legal: exposición de Lic. Luis Fondebrider y comentarios de Dra. Milagros Noli (Directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza).

Sesiones técnicas sobre abordaje médico-legal y antropológico forense (exámenes, autopsias, análisis de restos óseos): disertantes del EAAF y consultores especializados como Dr. Felipe Céspedes y Dra. Analía González Simonetto con comentarios de Dra. Mercedes Duberti (Directora de Políticas para la Prevención del CNPT) y Lic. Romina Cucchi (Subdirectora de Ejecución Penal – Dirección de DDHH y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza), respectivamente.

Taller práctico intensivo a cargo de Lic. Luis Fondebrider y Dra. Mariella Fumagalli (EAAF) dirigido a peritos y funcionarios judiciales con competencias técnicas.

Las conclusiones y observaciones finales de las exposiciones generales estarán a cargo de José Valerio (Ministro Coordinador del Fuero Penal Colegiado); Dr. Gustavo Palmieri (Comisionado del CNPT), Analía González Simonetto y Dra. Mariella Fumagalli (integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense).

La apertura y las jornadas generales se realizarán en el Salón de Actos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (España 480 de Ciudad). En tanto, el taller del día 18 se desarrollará por la mañana en el Parque Cívico Este (España y Peltier). La devolución final tendrá lugar nuevamente en el Salón de Actos.

Datos de contacto

Para consultas administrativas pueden utilizarse las vías de contacto del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (Paraná 341, primer piso, CABA), al teléfono (011) 3988-1680 y al e-mail: [email protected] . Asimismo, los interesados en asistir a las jornadas pueden inscribirse a través del formulario que puede hallarse en el siguiente link.

Si bien el objetivo de estas jornadas es actualizar conocimientos técnicos también busca fortalecer los mecanismos locales de prevención y control. Asimismo, pretende promover investigaciones independientes y diligentes al mismo tiempo que procura asegurar que las prácticas periciales y judiciales se ajusten a estándares internacionales.