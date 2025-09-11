Un docente sacó una bandera Palestina en pleno acto por el Día del Maestro: Jorge Macri lo sancionará

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , Jorge Macri , anunció este jueves que el Ministerio de Educación porteño tomará medidas disciplinarias contra un docente de una escuela en Palermo , luego de que celebrara el Día del Maestro con una bandera de Palestina .

“Lo que ocurrió en esta escuela es grave y el responsable será sancionado con todo el peso de la normativa. Usar el aula para imponer una ideología es un acto de adoctrinamiento que no vamos a permitir”, publicó Macri en su cuenta de X.

La decisión se conoció tras una publicación de Mercedes Miguel, quien encabeza la cartera educativa de la Ciudad. Además, la medida fue respaldada por Waldo Wolff, exministro de Seguridad porteño.

“Lo que este docente realizó durante un acto en una escuela de la Ciudad es inadmisible. En las escuelas de la Ciudad vamos a cuidar a los niños de todo tipo de adoctrinamiento y manipulación” , expresó Miguel en la red social.

En la misma línea, el jefe de Gobierno porteño añadió que “lo que hizo este maestro no está permitido. Por eso vamos a instruir un sumario administrativo, con todo el peso de la normativa vigente”.

Qué dijo el docente señalado

El propio protagonista del hecho, Federico Puy, docente de tercer grado, fue quien difundió las imágenes del acto. Durante su intervención, expresó: “Quería hacer un pequeño homenaje a los y las maestras en Gaza, y a las infancias en Palestina que están siendo asesinadas por la masacre del Estado de Israel”.

Luego, agregó: “También a los que hoy viajan en la flotilla tratando de llegar a Cisjordania. Y a Tomy, un exalumno de esta escuela que por cuestiones de trabajo se encuentra en Qatar. Ayer sufrió los bombardeos, estaba muy cerca. Así que traje hoy una bandera de Palestina, por la que pido un muy fuerte aplauso”.

Sus palabras se dieron en un contexto de creciente tensión internacional, tras un reciente ataque aéreo llevado a cabo por fuerzas israelíes en Doha, Qatar.

El hecho ocurrió el martes pasado, cuando aviones bombardearon un edificio en el que se encontraban dirigentes de Hamas reunidos con mediadores de Qatar y Egipto. Al menos seis personas murieron, entre ellas un oficial de seguridad.